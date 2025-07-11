Uno de los miembros más poderosos del Tren de Aragua a nivel mundial se escondía en Cartagena: esta es la historia

Las autoridades capturaron a ‘Munra’, miembro del Tren de Aragua buscado por ser el principal coordinador del narcotráfico, tráfico de armas y financiador. La Interpol tenía circular roja vigente en su contra.

A ‘Munra’ le siguieron el rastro hasta Cartagena. Las investigaciones revelaron que él era una de las principales conexiones de la estructura entre Colombia y Venezuela. Para ello, operó en Cartagena, Antioquia y Cúcuta. Estando en territorio colombiano, habría estado detrás del acopio y venta de droga hacia Estados Unidos.

Detalles del prontuario de ‘Munra’

Su accionar no se centró solamente en el narcotráfico, sino que también habría extorsionado a comerciantes en el país vecino. Esto, entonces, presuntamente tuvo como finalidad aumentar los ingresos del Tren de Aragua.

Muestra del poder que tenía es que recibía órdenes directas de ‘Niño Guerrero’, una de las principales cabezas. Las autoridades lo encontraron en una vivienda del barrio El Bosque, cerca al puerto de la ciudad.

Recientemente, la Defensoría del Pueblo alertó que el Tren de Aragua se estaba expandiendo por Atlántico. La entidad señaló que en el departamento están convergiendo otros grupos extranjeros, como los carteles mexicanos.

Contundente golpe en España

“En el departamento de Atlántico lo que vemos es una presencia más bien dominante del Clan del Golfo, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, pero también grupos de criminalidad organizada, no solo nacionales, sino también de carácter internacional”, precisó la defensora Iris Marín.

Cabe mencionar que la presencia del Tren de Aragua no ha estado solamente en el continente americano. En las últimas horas, la Policía de España desarticuló por primera vez una célula en su territorio.

13 sospechosos fueron capturados en Barcelona, Madrid, Girona, Coruña y Valencia. Les encontraron grandes cantidades de droga (cocaína, tussi y marihuana principalmente). Un antecedente clave es que en 2024, se le puso en Barcelona punto final al hermano de ‘Niño Guerrero’.