Ofrecen en Cartagena una recompensa de 50 millones por presuntos integrantes de bandas que realizan robos en manada

Tras la ola de robos en manada, en sectores como el barrio España, Escallón Villa, El Campestre y Olaya Herrera, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita la captura de presuntos integrantes de las bandas delincuenciales que actúan bajo esta modalidad en La Heroica:

“Vamos a ver dónde están, dónde viven, dónde trabajan, por dónde pasan. (Los ciudadanos) Tendrán la oportunidad de ganarse 50 millones de pesos por información veraz y valiosa que nos va a ayudar a fortalecer el trabajo tras la denuncia, que ya fue instaurada”.

Según el mandatario, “ya hay un equipo de investigación de la Policía, pero, mientras pueden encontrar sus nombres y direcciones, hemos tomado la decisión de mostrar sus rostros y ofrecer una recompensa por información valiosa”.

En su esfuerzo por dar con cuatro presuntos integrantes de esta banda delincuencial, identificados con los alias de Rika, Kleiver, Chino y Farid, solicitó la ayuda de la ciudadanía e informó que la Policía Metropolitana y la Infantería de Marina fortalecieron sus acciones en la lucha contra esta modalidad de robo.

¿Cómo funciona el robo en manada que ha tomado fuerza en Cartagena?

De acuerdo con las autoridades, las bandas dedicadas al hurto de personas bajo esta modalidad abordan a sus víctimas en grupo y las amenazan, a veces con arma blanca, para obligarlas a entregar sus objetos de valor.

Mari Montoya, habitante de Cartagena, recordó en diálogo con Noticias RCN el caso del que fue víctima uno de sus vecinos. Según comentó, “lo atracaron entrando a su casa con la esposa. Venían en toda la puerta, entrando, pero le colocaron un revólver y lo atracaron”.

Uno de los últimos casos se registró en el barrio Escallón Villa, en donde siete hombres en moto abordaron a su víctima, cuando iniciaba un viaje. En cuestión de segundos, lo obligaron a bajar de su vehículo y huyeron en él.

Otro caso se registró, días antes, en el barrio El Campestre, en donde hombres con arma blanca intimidaron a otro ciudadano para hurtar sus pertenencias.