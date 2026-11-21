Los representantes a la Cámara Alfredo Ape Cuello y Carlos Edward Osorio solicitaron a la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista revisar la documentación académica de los 183 integrantes de esa corporación, con el propósito de comprobar la autenticidad y validez de sus títulos educativos.

Solicitan revisar diplomas y actas de grado de los 183 representantes a la Cámara

La petición fue presentada este 21 de noviembre ante la Mesa Directiva de dicha comisión. En el documento, los congresistas plantearon que se solicite a la oficina de Recursos Humanos de la Cámara el envío de los diplomas y actas de grado correspondientes a los estudios de bachillerato, pregrado y posgrado de todos los representantes.

Una vez recopilada la información, los solicitantes proponen que el equipo asesor de la comisión se encargue de examinar los documentos para establecer si cumplen con los criterios de autenticidad y validez.

¿Por qué quieren revisar los títulos de los congresistas?

En la solicitud, Cuello y Osorio aclararon que esta iniciativa no busca establecer nuevos requisitos académicos para ocupar una curul en el Congreso, pues la legislación colombiana no exige contar con un título profesional para ejercer como representante a la Cámara.

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Según explicaron, el propósito es promover la transparencia, la probidad y el comportamiento ético de quienes tienen la responsabilidad de representar a los ciudadanos.

Los congresistas consideran que la revisión de estos documentos permitiría fortalecer la confianza de la ciudadanía en la institución y verificar que la información académica de sus integrantes sea legítima.

Finalmente, los representantes pidieron a la Mesa Directiva de la Comisión de Ética adelantar las gestiones necesarias para llevar a cabo la verificación documental.