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Pareja fue asesinada a tiros y a cuchillo en Taganga, Santa Marta: su hija de 22 años sobrevivió

El sospechoso del crimen fue detenido con armas de fuego y munición de las fuerzas militares.

Yhonay Díaz

abril 18 de 2026
08:05 p. m.
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En el corregimiento de Taganga, en Santa Marta, fueron hallados los cuerpos de dos personas cruelmente asesinadas en su vivienda.

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Las víctimas son una pareja de esposos, entre ellos una mujer extranjera, fueron atacadas con armas de fuego y arma blanca.

Sus cuerpos fueron encontrados en la sala de la residencia ubicada en este barrio turístico del Caribe colombiano.

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¿Cómo fue el atroz crimen de la pareja en Taganga?

El crimen ocurrió aparentemente mientras las víctimas dormían en su habitación. En la vivienda también se encontraba la hija de la pareja, una joven de 22 años, quien logró sobrevivir al ataque y actualmente recibe acompañamiento psicológico por parte de las autoridades competentes.

Las autoridades continúan con las labores de investigación para esclarecer los motivos del crimen y determinar si existen más personas involucradas.

La Policía de Santa Marta ha reforzado los operativos de seguridad en el sector mientras se desarrollan las diligencias judiciales. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía entregue más detalles sobre el caso y las circunstancias específicas en las que ocurrieron los hechos.

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Capturaron al presunto asesino de una pareja en Taganga

Horas después del hallazgo de los cuerpos, uniformados adscritos al modelo de servicio de Policía lograron la captura del presunto responsable del doble homicidio.

Los agentes fueron alertados por miembros de la comunidad sobre la situación y actuaron rápidamente para interceptar al sospechoso.

El presunto homicida fue detenido a bordo de un vehículo tipo taxi en las inmediaciones de Taganga.

Al momento de su captura, las autoridades le incautaron dos armas de fuego, munición y prendas de vestir de las fuerzas militares, elementos que serán parte fundamental de la investigación criminal.

Tanto el capturado como los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que se encargará de definir la situación penal del detenido mientras avanza el proceso judicial correspondiente.

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