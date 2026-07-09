Por solo 11 días se posesionaron dos representantes a la Cámara durante receso legislativo

Este jueves tomaron posesión Jorge Enrique Burgos Lugo, como representante por Córdoba, y Diego Alejandro Hoyos Ramírez, por Risaralda, en reemplazo de Saray Elena Robayo Bechara y Carolina Giraldo Botero, respectivamente, quienes renunciaron a sus curules antes de culminarse el cuatrienio.

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Ambos llegan a la Cámara de Representantes a tan solo 11 días de la instalación del nuevo Congreso de la República, elegido en las legislativas del 8 de marzo.

Juramentación en medio del receso legislativo

La decisión continúa generando debate, pues los nuevos congresistas no tendrán que asistir ni participar en debates debido a que el Congreso se encuentra en receso legislativo.

Sin embargo, recibirán la remuneración correspondiente a su tiempo en el Legislativo, además de los recursos destinados al funcionamiento de sus Unidades de Trabajo Legislativo (UTL).

Actualmente, cada parlamentario percibe una asignación mensual de $51.512.447 y recursos equivalentes a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes para financiar sus UTL.

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Se suman a los 11 posesionados previamente

La juramentación de Burgos Lugo y Hoyos Ramírez se suma a la de otros 11 parlamentarios que tomaron posesión semanas atrás. El 1 de julio juraron Sol María Liñán Pana (Colombia Justa Libres), Rodrigo Ardila Vargas (Partido Liberal), Eduardo Andrés Zúñiga (Cambio Radical) y Reinaldo Velásquez (Partido Liberal).

El 27 de junio hicieron lo propio Shirley Nohemí Hernández (Cambio Radical), Jhon Fredy Pimentel (Partido de la U), Liza Marie Barrientos Gómez (Cambio Radical) y Germán Tiberio Ojeda Pedraza (Alianza Verde).