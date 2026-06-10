Cuatro capturados tras secuestro de conductor y hurto de café avaluado en $250 millones

Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía permitió el rescate de un conductor de camión que había sido secuestrado en el departamento del Cauca, así como la recuperación de un importante cargamento de café destinado a la exportación.

De acuerdo con las autoridades militares, la acción se desarrolló en la vereda Cristalares, donde las unidades desplegaron un operativo de reacción inmediata tras recibir información sobre el hecho. Las labores de búsqueda y localización permitieron ubicar el vehículo, garantizar la integridad de la víctima y frustrar el presunto plan criminal.

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Durante el procedimiento fueron capturadas cuatro personas en flagrancia, señaladas de participar en el secuestro del conductor y en la retención ilegal del automotor. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales para avanzar en el proceso correspondiente.

Operativo permitió evitar millonarias pérdidas

Según la información entregada por el Ejército, la carga transportada consistía en café de exportación cuyo valor supera los 250 millones de pesos. El producto fue recuperado en su totalidad, evitando un impacto económico significativo para los productores y la cadena cafetera de la región.

Las autoridades destacaron que la rápida intervención de las fuerzas de seguridad fue determinante para impedir que la mercancía fuera hurtada o desviada, preservando así una carga de alto valor comercial.

¿Los capturados tendrían relación con grupos armados?

Las investigaciones continúan para establecer las circunstancias que rodearon el secuestro y determinar si los capturados tendrían algún vínculo con estructuras armadas ilegales que operan en esta zona del país.

Entre los delitos por los que deberán responder se encuentran secuestro, receptación y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Los organismos judiciales serán los encargados de avanzar en la recolección de pruebas y definir la situación jurídica de los implicados.

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Las autoridades reiteraron que mantendrán las operaciones de control y seguridad en el departamento del Cauca con el propósito de contrarrestar las acciones de grupos delincuenciales que afectan a la población civil y al sector productivo de la región.