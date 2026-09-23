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Sujeto que intentó agredir a su esposa terminó quitándole la vida a su mascota en Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez reveló los escabrosos detalles del caso de presunto maltrato animal.

Foto: Diseñado por Magnific y captura pantalla IG @ficogutierrez
Foto: Diseñado por Magnific y captura pantalla IG @ficogutierrez

Noticias RCN

septiembre 23 de 2026
04:31 p. m.
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Un aberrante caso de presunto maltrato animal y violencia vicaria con animales ha sido reportado en el sector de Villa Hermosa, en Medellín, donde un sujeto decidió atentar contra una perrita de siete meses al no poder, al parecer, agredir a su pareja sentimental.

Según el alcalde de la capital antioqueña, el sujeto logró ser capturado ante la alarmante reacción por parte de la comunidad al hacer el llamado a las autoridades competentes.

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¿Qué se sabe del sujeto que agredió a la perrita?

Federico Gutiérrez informó, por medio de sus redes sociales oficiales, detalles de la captura de un sujeto que ingresó a su vivienda, en alto grado de exaltación, y terminó agrediendo a la mascota del hogar al no poder tener acceso a su pareja sentimental.

Mientras que la mujer se habría escondido, el capturado agredió con un arma cortopunzante a la perrita de siete meses que terminó perdiendo la vida a causa de las contundentes lesiones que recibió.

“Este tipo ya está capturado, la comunidad reaccionó, la Policía reaccionó, está capturado y tendrá que responder, pero de verdad que los problemas de salud mental definitivamente causan muchas tragedias. Tiene que haber justicia también en este caso de maltrato animal (...) de la que se salvó su esposa”, aseguró el alcalde Gutiérrez.

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Agravantes por el delito de maltrato animal en Colombia

Según la ley 2455 del 2025, más conocida como la ley Ángel, el que, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses.

También tendrá inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

No obstante, dentro de las circunstancias de agravación punitiva se establece que cuando la conducta se comete como represalia, venganza, amenaza o cualquier motivo abyecto o fútil contra el propietario, tenedor o poseedor del animal, las penas aumentarán de la mitad a tres cuartas partes.

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