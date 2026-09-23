Investigan a docente por actividad escolar sobre ELN y disidencias de las Farc

La Secretaría de Educación de Norte de Santander anunció este miércoles que abrió una investigación contra una mujer que se desempeña como docente en un colegio de Villa del Rosario.

Abren investigación contra una docente en Villa del Rosario

Según la información conocida por este medio, la apertura de la indagación corresponde a la respuesta de varias denuncias en redes sociales por parte de algunos padres de familia.

RELACIONADO Menor de edad es recuperado en operativo contra las disidencias de Iván Mordisco

Los acudientes señalaron que la docente de primaria les asignó a los estudiantes, menores de edad, una actividad sobre los grupos armados ELN y las disidencias de las Farc.

Imágenes conocidas por este medio muestran que el taller al que los padres hacen referencia pedía a los estudiantes ilustrar cómo recordaban ellos las banderas de los grupos mencionados anteriormente. "Taller: ¿Cómo recuerdas la insignia de las Farc y del ELN?”.

Hilse Aldana, secretaria de educación departamental, se refirió a los hechos y brindó detalles de la investigación.

“En la Secretaría de Educación del Departamento Norte de Santander hemos conocido un video que se difunde en las redes sociales, donde una persona denuncia a una docente perteneciente a una institución educativa del municipio de Villa Rosario por solicitarle a sus estudiantes realizar unos dibujos alusivos a los grupos armados al margen de la ley”.

Secretaría de Educación pide aclarar taller sobre ELN y Disidencias

Aldana aseguró que se le solicitó al rector de la institución educativa realizar un informe detallado de lo que ocurrió para aclarar la información revelada en los videos y que, luego de que se presente el reporte, “el área de inspección y vigilancia de esta entidad activará la ruta para determinar el proceso investigativo a que hubiere lugar”.

RELACIONADO Cuatro presuntos miembros de las disidencias de las Farc fueron abatidos en Cauca

Finalmente, la secretaria aclaró que desde su cartera y la Gobernación del departamento, mantienen el compromiso en la formación de los menores para brindarles espacios seguros y libres de todo tipo de violencia.

Cabe mencionar que representantes del colegio implicado en los hechos aseguraron que escucharon la versión de la docente y que el taller que la maestra dejó a sus estudiantes fue “sacado de contexto”.