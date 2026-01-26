En Sabanagrande, Atlántico, 90% de los comercios son extorsionados: dos víctimas asesinadas

El 90% del comercio local en esta zona de Atlántico paga cuotas a delincuentes.

La violencia por extorsión azota al municipio de Sabanagrande, donde en lo que va de 2026 se han registrado dos homicidios relacionados con cobros ilegales y cinco personas más resultaron heridas en ataques perpetrados contra comerciantes que se niegan a pagar.

Las calles del municipio permanecen con negocios cerrados. El miedo se ha apoderado de los habitantes, especialmente de los comerciantes que enfrentan una difícil decisión entre pagar o arriesgar sus vidas, así lo explicó un comerciante víctima de esta grave situación.

Entre los gastos que tenemos nosotros mensuales, ahí tenemos pago de extorsión. Entonces ya hemos pensado en despedir personas para poder cumplir con esa extorsión. Porque si no cumplimos atentan contra la vida de uno.

Las vacunas a extorsionistas se tienen que pagar a diario

La presión sobre los negocios ha escalado de manera alarmante. Lo que inicialmente era un cobro mensual se transformó en pagos semanales y ahora los delincuentes exigen cuotas diarias, una situación que los empresarios califican como insostenible y que los obliga a recortar personal para cumplir con las demandas criminales.

Según estimaciones locales, aproximadamente el 90% del comercio en Sabanagrande paga algún tipo de extorsión, una cifra que evidencia la magnitud del problema y el control que ejercen las organizaciones criminales sobre la economía del municipio.

A pesar de la presencia del Ejército patrullando las calles, tanto las autoridades locales como los ciudadanos expresan sentirse abandonados por los gobiernos departamental y nacional.

Ante esta situación, el alcalde del municipio, Darwin Rosales, hizo un llamado urgente:

En esta solicitud al Gobierno Nacional y al gobierno departamental que nos colaboren al máximo enviándonos al ejército nacional y a todos los actores que hacen parte de este proceso.

Gobernación de Atlántico no se ha pronunciado por extorsiones en Sabanagrande

La crisis se agrava con el silencio de la Gobernación de Atlántico que hasta el momento no se ha pronunciado oficialmente sobre la situación que atraviesa Sabana Grande.

Esta falta de respuesta institucional incrementa la sensación de desamparo entre los habitantes.

En apenas 26 días del año 2025, el municipio ya contabiliza dos personas asesinadas por causas vinculadas a la extorsión, una estadística alarmante que proyecta un panorama sombrío si no se implementan medidas efectivas de seguridad.