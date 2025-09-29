CANAL RCN
Colombia

Capturan a 7 integrantes de ‘Los Queseros’: estructura dedicada al hurto de motocicletas y vehículos

Los señalados utilizaban armas de fuego para intimidar a sus víctimas, entre ellas hombres y mujeres de distintas edades que se desplazaban en zonas urbanas de la ciudad.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
02:04 p. m.
En un operativo realizado en la vereda El Salvador, al norte de Popayán, las autoridades lograron la captura de siete presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Los Queseros’, dedicado al hurto de motocicletas, vehículos y pertenencias de ciudadanos.

Capturan a varios integrantes de 'Los Queseros' en Popayán

La acción, que fue ejecutada por la Seccional de Investigación Criminal con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales, se desarrolló tras varios meses de seguimiento e investigación.

Cinco de los detenidos fueron capturados mediante orden judicial, mientras que a otros dos se les notificaron los cargos correspondientes.

De acuerdo con las indagaciones, los señalados utilizaban armas de fuego para intimidar a sus víctimas, entre ellas hombres y mujeres de distintas edades que se desplazaban tanto en zonas urbanas de la capital caucana como en sectores rurales cercanos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, el coronel Germán Alfonso Manrique Cornejo, brindó detalles de la operación.

“Con estas capturas enviamos un mensaje a quienes pretenden afectar la tranquilidad de los ciudadanos. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo las investigaciones para llevar ante la justicia a todos aquellos que insisten en atentar contra la seguridad de la comunidad en Popayán y sus alrededores”, aseguró.

Los detenidos, cuyas edades están entre los 21 y 34 años, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de hurto calificado y agravado.

“Según las investigaciones, esta estructura se dedicaba al hurto de motocicletas, vehículos y pertenencias de ciudadanos, utilizando armas de fuego para intimidar a sus víctimas. Entre los afectados se encuentran hombres y mujeres de distintas edades que fueron sorprendidos en calles de Popayán y en sectores rurales aledaños”, indicó la Policía.

