Capturan a tres personas que usaban menores para ofrecer servicios sexuales y grabar pornografía en Santander

Tres capturados, entre ellos una mujer, quedaron en prisión preventiva.

septiembre 29 de 2025
12:39 p. m.
En el municipio de El Socorro, Santander, la Policía Nacional llevó a cabo un operativo que permitió la captura de tres personas, entre ellas una mujer, investigadas por los delitos de explotación sexual infantil, proxenetismo y acceso carnal abusivo.

Red usaba menores para ofrecer servicios sexuales y grabar material pornográfico

La acción judicial dejó al descubierto una red que utilizaba a menores de edad, uno de ellos de apenas 12 años, para ofrecer servicios sexuales y grabar material pornográfico.

Las autoridades confirmaron que los capturados recibían hasta 100.000 pesos por encuentros sexuales de las víctimas con adultos.

Además, los menores eran expuestos a situaciones de abuso que quedaban registradas en videos con fines económicos. Esta modalidad se ejecutaba tanto de manera presencial como a través de redes sociales.

Capturan a tres personas por proxenetismo y abuso en Santander

El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía en Santander, explicó lo sucedido:

Es así como logramos la captura de tres personas en El Socorro, quienes instrumentalizaban a menores de edad para encuentros sexuales con adultos, recibiendo dinero a cambio.

Los tres implicados fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que presentó el caso ante un juez de control de garantías.

Tras la audiencia, el funcionario judicial impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que los capturados permanecerán privados de la libertad mientras avanzan las investigaciones.

Entre tanto, los menores de edad involucrados quedaron bajo la protección de las autoridades competentes de Infancia y Adolescencia, así como del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que asumió la custodia y el acompañamiento de las víctimas.

