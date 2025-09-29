Estos hombres se encargaban de secuestrar, reclutar y entrenar menores para vincularlos al Clan del Golfo

Una nueva investigación revelada por la Fiscalía destapó cómo opera la maquinaria de reclutamiento ilegal del Clan del Golfo.

El seguimiento permitió exponer que en el municipio de Remedios, Antioquia, dos adolescentes fueron víctimas de un plan en el que combinaron retención forzada, adoctrinamiento y entrenamiento militar.

Red secuestraba, reclutaba y entrenaba menores para vincularlos al Clan del Golfo

De acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía General de la Nación, el 27 de agosto de 2025 hombres armados interceptaron a dos adolescentes en zona rural de Remedios, en la vereda Los Mangos.

Tras retenerlos, fueron conducidos a una finca que se convirtió en su lugar de cautiverio durante más de dos semanas.

Allí, en contra de su voluntad, los jóvenes fueron sometidos a un régimen. Las evidencias señalan que los obligaron a recibir instrucción en el manejo de armas de fuego, explosivos, tácticas de patrullaje y emboscadas, actividades propias del entrenamiento militar de un grupo armado.

El proceso de adoctrinamiento estuvo acompañado de constantes amenazas de muerte, utilizadas como mecanismo de control y sometimiento.

Menores iban a ser entregados a las filas del Clan del Golfo

El propósito de la organización, según las pruebas recabadas, era vincular a los adolescentes de manera forzada al Clan del Golfo, en particular a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés.

Las investigaciones permitieron establecer la presunta participación de tres hombres identificados como Harold Alberto Marín Ríos, alias El Mocho; Jonis David Garzón Gallego, alias El Negro; y Eder Giovanni Sánchez Rodríguez, alias Lucas.

Los elementos probatorios indican que Harold Marín Ríos y Eder Sánchez Rodríguez habrían sido los responsables de vigilar y entrenar a los menores, mientras que Jonis Garzón Gallego habría tenido a su cargo el traslado de las víctimas y la logística para su permanencia en el lugar de cautiverio.

Hombres fueron imputados por secuestrar y retener a los adolescentes

Ante un juez de control de garantías, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado y entrenamiento para actividades ilícitas.

Ninguno de los tres procesados aceptó cargos, pero la autoridad judicial determinó imponerles medida de aseguramiento en centro carcelario.