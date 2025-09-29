CANAL RCN
Colombia

Estos hombres se encargaban de secuestrar, reclutar y entrenar menores para vincularlos al Clan del Golfo

Durante más de dos semanas fueron obligados a instruirse en armas, explosivos y más.

Red para instrumentalizar menores
Foto: Fiscalía

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
11:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una nueva investigación revelada por la Fiscalía destapó cómo opera la maquinaria de reclutamiento ilegal del Clan del Golfo.

Revelan cuál fue el químico mortal detrás de la intoxicación masiva con licor en Barranquilla
RELACIONADO

Revelan cuál fue el químico mortal detrás de la intoxicación masiva con licor en Barranquilla

El seguimiento permitió exponer que en el municipio de Remedios, Antioquia, dos adolescentes fueron víctimas de un plan en el que combinaron retención forzada, adoctrinamiento y entrenamiento militar.

Red secuestraba, reclutaba y entrenaba menores para vincularlos al Clan del Golfo

De acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía General de la Nación, el 27 de agosto de 2025 hombres armados interceptaron a dos adolescentes en zona rural de Remedios, en la vereda Los Mangos.

Tras retenerlos, fueron conducidos a una finca que se convirtió en su lugar de cautiverio durante más de dos semanas.

Allí, en contra de su voluntad, los jóvenes fueron sometidos a un régimen. Las evidencias señalan que los obligaron a recibir instrucción en el manejo de armas de fuego, explosivos, tácticas de patrullaje y emboscadas, actividades propias del entrenamiento militar de un grupo armado.

El proceso de adoctrinamiento estuvo acompañado de constantes amenazas de muerte, utilizadas como mecanismo de control y sometimiento.

Menores iban a ser entregados a las filas del Clan del Golfo

El propósito de la organización, según las pruebas recabadas, era vincular a los adolescentes de manera forzada al Clan del Golfo, en particular a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés.

¿Qué pasó con el hombre que fue visto vendiendo cachorros recién nacidos dentro de Transmilenio?
RELACIONADO

¿Qué pasó con el hombre que fue visto vendiendo cachorros recién nacidos dentro de Transmilenio?

Las investigaciones permitieron establecer la presunta participación de tres hombres identificados como Harold Alberto Marín Ríos, alias El Mocho; Jonis David Garzón Gallego, alias El Negro; y Eder Giovanni Sánchez Rodríguez, alias Lucas.

Los elementos probatorios indican que Harold Marín Ríos y Eder Sánchez Rodríguez habrían sido los responsables de vigilar y entrenar a los menores, mientras que Jonis Garzón Gallego habría tenido a su cargo el traslado de las víctimas y la logística para su permanencia en el lugar de cautiverio.

Hombres fueron imputados por secuestrar y retener a los adolescentes

Ante un juez de control de garantías, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado y entrenamiento para actividades ilícitas.

Ninguno de los tres procesados aceptó cargos, pero la autoridad judicial determinó imponerles medida de aseguramiento en centro carcelario.

Militares del anillo de seguridad presidencial estaban filtrando operaciones al Tren de Aragua: así los descubrieron
RELACIONADO

Militares del anillo de seguridad presidencial estaban filtrando operaciones al Tren de Aragua: así los descubrieron

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Vive Claro

Galán se pronunció tras cancelación del concierto de Kendrick Lamar: Bogotá endurecerá sus requisitos para eventos masivos

Boyacá

VIDEO | Conductor en estado de embriaguez protagonizó fuerte accidente durante persecución en Boyacá

Vía al Llano

¿Cómo está funcionando la vía al Llano con las nuevas medidas?

Otras Noticias

Fútbol internacional

Luto: murió el papá de una importante estrella mundial de selección de fútbol

El destacado delantero confirmó la muerte de su papá mediante un desgarrador mensaje publicado en redes sociales.

Finanzas personales

Bancos en Colombia advierten a usuarios por función que desaparecerá a partir de octubre

A partir del mes de octubre, los usuarios experimentarán este cambio en sus aplicaciones.

Horóscopo

Horóscopo de hoy lunes 29 de septiembre de 2025: las predicciones de Javi Predice

México

Luto en la televisión: falleció reconocido presentador de noticias a sus 51 años

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos