Cayó una de las mentes más malévolas de las disidencias en Cauca: detalles macabros de su prontuario

Las autoridades dieron a conocer que fue capturado alias Caballo, una de las mentes malévolas más temidas al servicio del Frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc en Cauca. Era el segundo cabecilla de la comisión Fredy Martínez.

El general Carlos Oviedo, comandante de la Región #4 de la Policía, informó que este hombre también ha sido conocido con los alias de Animal y La Bestia. Lo han señalado como uno de los criminales con mayor trayectoria en el grupo armado.

Los atentados y asesinatos de este cabecilla

Contaba con un prontuario que fue formando desde hace 10 años en Cauca y presuntamente se encargaba de acondicionar artefactos explosivos improvisados con el fin de atacar a la fuerza pública.

Las pesquisas indicaron que habría participado en el ataque contra la estación de Policía en El Carmelo, crimen perpetrado en 2025 y que dejó a un uniformado sin vida. También lo señalan por el asesinato de un líder comunal en Corinto, en 2023, y atentados contra una empresa recolectora de residuos en Popayán.

Presencia de las disidencias en Cauca

Sumado a ello, se tienen registros de que ha participado en la coordinación de extorsiones, secuestros, actividades de narcotráfico y minería ilegal en el río Palacé. Un juez lo envió a prisión por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

El Frente Jaime Martínez, perteneciente al Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas del autodenominado Nuevo Estado Mayor Central de las disidencias, es una de las estructuras criminales con mayor presencia en el Cauca.

Reportes realizados por la Defensoría del Pueblo indican que los disidentes cuentan con un control ilegal en varias zonas, principalmente las alejadas de los casos urbanos. Muestra de ello es la imposición de normas sociales, económicas y demás.

El departamento es deseado por los delincuentes, debido a que está ubicado en un corredor estratégico para el narcotráfico y la puesta en marcha de otras economías ilícitas, tales como la minería ilegal.