Así se desarrolló la operación NOAH en el Catatumbo: contundente golpe contra las disidencias

Se conocieron detalles de la operación NOAH, la cual fue un contundente golpe contra las disidencias de las Farc que operan en el Catatumbo.

Este resultó siendo el séptimo bombardeo que la fuerza pública efectúa bajo el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, quien llegó hasta las instalaciones de la brigada para conocer los resultados de la operación.

El mensaje del presidente De la Espriella

“Celebró que estén vivos. A diferencia de los que hacen ustedes con los secuestrados y con la gente que asesinan, nosotros les respetamos la vida a ustedes y van a pagar de la manera más fuerte todo el daño que han hecho”: estas fueron las palabras del mandatario a los capturados.

Uno de ellos es Jorge Luis Galvis Rodríguez, más conocido con el alias de Barba Chivo o Costeño. Según las autoridades, llevaría más de 11 años en las disidencias que delinquen en esta región y sería hombre de confianza de alias Andrey Avendaño, máximo cabecilla del Frente 33.

Catatumbo, de las regiones más afectadas por los grupos armados

La operación se desarrolló después de un fin de semana violento en el Catatumbo. El consejero de Paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, indicó que se presentaron ataques explosivos y uso de drones. Esto, en el marco de una escalada violenta de los grupos armados que lleva 22 meses.

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Con respecto a los detalles, la operación se puso en marcha en zona rural de Tibú y dejó a cuatro presuntos miembros de las disidencias neutralizados. Entre ellos, hubo tres ‘dronistas’; es decir, quienes estaban detrás de la manipulación de estos dispositivos cargados con explosivos.

Así las cosas, hubo seis capturados, cuatro presuntos miembros muertos y una importante incautación: siete fusiles y 15 granadas para drones.

Sin duda, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado en los últimos años ha sido el Catatumbo. Desde el 16 de enero de 2025, con base en los registros de la Defensoría, la violencia entre las disidencias y el ELN ha aumentado.