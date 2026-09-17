Ana Lucía Hernández, la nadadora que sobrevivió al terremoto y busca representar al país en Egipto

El terremoto que sacudió al país dejó cientos de familias sin hogar, pero también reveló historias de resiliencia y esperanza. Una de ellas es la de Ana Lucía Hernández Prado, joven deportista de 15 años que sueña con representar a Colombia en el Campeonato Mundial Juvenil de Aguas Abiertas en Egipto.

Ana Lucía comenzó a nadar a los 9 años y rápidamente destacó en la disciplina con aletas. Su talento la llevó a convertirse en representante del Valle del Cauca y a ganar el torneo nacional, clasificándose para la cita internacional. Sin embargo, el sismo obligó a su familia a desalojar el edificio Torres de Tequendama, dejándolos sin hogar y en un lugar de paso lejos de su rutina deportiva.

Una carrera marcada por la disciplina

La joven deportista inició en la natación con monoaletas, pero una lesión en el tobillo la llevó a dominar la modalidad de bialetas, donde encontró su fortaleza.

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Con apenas 15 años, ya es considerada una promesa del deporte colombiano, tras obtener el segundo lugar en el torneo departamental y coronarse campeona nacional.

El reto de seguir adelante

Hoy, Ana Lucía enfrenta un nuevo desafío: reunir los 15 millones de pesos necesarios para viajar a Egipto y cumplir su sueño de representar al país.

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El sueño de Ana Lucía ya no es solo suyo, sino de todos los que creen en el poder del deporte para transformar vidas. La joven espera que la misma fuerza que la llevó a superar la tragedia la impulse ahora hacia las aguas abiertas del mundo.