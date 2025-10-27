CANAL RCN
Colombia

Capturaron a uno de los hackers más buscados de Suramérica en Antioquia: esto era lo que hacía

Cometía delitos en Colombia, Chile, Panamá, El Salvador y República Dominicana.

Hacker capturado
Foto: Policía Antioquia

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
12:27 p. m.
En medio de un operativo en Antioquia, fue capturado uno de los hackers más buscados de Suramérica en 2024, identificado como alias El Socio.

Este sujeto es señalado de ser el segundo cabecilla del grupo delincuencial 'Los Ilegales', una estructura transnacional. Con él fueron detenidos otros cuatro integrantes de la red.

Capturaron a uno de los hackers más buscados de Suramérica en Antioquia

Alias El Socio era considerado uno de los hackers más buscados por su dominio en la instalación de dispositivos electrónicos de clonación en cajeros automáticos, conocidos como skimmers.

Estos aparatos permitían copiar la información contenida en las bandas magnéticas de las tarjetas, así como registrar las contraseñas de los usuarios mediante microcámaras ocultas.

Las autoridades confirmaron que con él fueron capturados alias Mafe, alias Juli y alias Mari, quienes tenían funciones específicas dentro del grupo.

Alias Mafe se encargaba de administrar el desbloqueo de tarjetas y contraseñas para facilitar los retiros de dinero fraudulentos, mientras que Juli y Mari eran las responsables de efectuar compras y retiros con las tarjetas clonadas.

Durante los allanamientos también se logró la incautación de un revólver Smith & Wesson calibre 32, un arma traumática, seis cartuchos del mismo calibre, cinco celulares, una tableta, tres computadores portátiles, tres memorias USB, quince tarjetas en blanco listas para ser codificadas, tres cascos de motocicleta, una motocicleta y 3.813 dólares en efectivo.

¿Cómo operaba la banda de hackers que clonaba tarjetas en cajeros automáticos?

La investigación reveló que la red delincuencial empleaba una sofisticada técnica de hurto informático conocida como “skimming”, con la que lograban obtener los datos personales y financieros de las víctimas.

Con esta información, fabricaban tarjetas falsas que eran utilizadas para compras y retiros no autorizados en distintos países.

Las operaciones de 'Los Ilegales' se extendían a nivel internacional, con presencia comprobada en Colombia, República Dominicana, El Salvador, Chile y Panamá.

¿Cómo dieron con el paradero de esta red de hackers?

Las pesquisas comenzaron tras la denuncia penal presentada por dos entidades comerciales, que reportaron la instalación de dispositivos de clonación en sus cajeros automáticos y retiros irregulares en las cuentas de empleados y clientes.

Con la investigación, se logró establecer que el grupo era responsable de al menos 81 víctimas y que los fraudes cometidos alcanzaban un monto total de 130 millones de pesos.

Paralelamente, las autoridades confirmaron que los delincuentes utilizaban redes digitales encriptadas para intercambiar información bancaria, dificultando el rastreo de las transacciones ilícitas.

En este sentido, alias El Socio, como especialista técnico, era quien diseñaba y actualizaba los dispositivos electrónicos para mantener la operación activa y evitar ser detectados.

