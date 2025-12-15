Cogieron a alias Juli, presunto sicario que asesinó a un campeón panamericano en Pereira

Luego de varios meses de investigación, la Policía Nacional logró la captura de Edwin Julián Arcila Morales, conocido como alias Juli, señalado como presunto autor material del homicidio del deportista panamericano Juan Esteban Peña Bolívar.

La detención se realizó en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, mediante orden judicial, en desarrollo de la operación “Sansón”.

De acuerdo con la información oficial, alias Juli era requerido por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Las autoridades lo señalan como el presunto responsable directo del asesinato de Juan Esteban Peña Bolívar, ocurrido el pasado 16 de julio en la comuna Cuba de Pereira, bajo la modalidad de sicariato.

Juan Esteban Peña Bolívar era campeón juvenil panamericano y americano en levantamiento de pesas en los años 2019 y 2020.

Su nombre figuraba como uno de los talentos con mayor proyección del deporte nacional.

¿Cómo dieron con el presunto sicario del joven pesista panamericano?

El coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, confirmó el resultado del operativo:

Se logra importante resultado por parte de la Policía Nacional en el marco del despliegue de capacidades del Bloque de Búsqueda contra el multicrimen y en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Se ejecutó en las últimas horas la operación Sansón en el municipio de Cartago, Valle, logrando la captura mediante orden judicial de Edwin Julián Arcila Morales, conocido como Juli.

El oficial detalló que las labores investigativas permitieron establecer el rol del capturado dentro del crimen.

Esta persona era requerida por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. De acuerdo con las labores investigativas, alias Juli sería el presunto autor material del homicidio bajo la modalidad de sicariato de Juan Esteban Peña Bolívar, ocurrido el pasado 16 de julio en la comuna Cuba de Pereira.

Las autoridades también indicaron que alias Juli presuntamente operaba como sicario al servicio de un grupo delincuencial de Pereira y que su accionar criminal se concentraba principalmente en el barrio Bellavista de Cartago, desde donde se habría movido para ejecutar distintas actividades ilícitas.

Tras su captura, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, mientras avanza el proceso de judicialización por el crimen.