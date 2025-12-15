“Tanto dolor solo es posible tramitarlo en compañía”: gobernador de Antioquia sobre accidente de recién graduados

El departamento de Antioquia vive tres días de luto por el accidente en carretera de un bus en el que viajaba un grupo de estudiantes recién graduados del Liceo Antioqueño, del municipio de Bello.

Ocurrió a la altura de Remedios, la madrugada del domingo 14 de diciembre y, de momento, se sabe que 16 jóvenes perdieron la vida, al igual que su conductor de 27 años, y otros 20 se recuperan en centros médicos.

La Gobernación ordenó mantener las banderas en edificios oficiales a media asta y se cree que en el transcurso del martes, 16 de diciembre, podría realizarse un sepelio colectivo con las víctimas del accidente.

“Se siente un inmenso dolor. Estamos elevando una oración en el Liceo Antioqueño que es la institución educativa en la que estos jóvenes, que partieron tan temprano, pasaron gran parte de su corta vida”, lamentó en declaraciones entregadas a Noticias RCN el gobernador Andrés Julián Rendón.

Autoridades trabajan para esclarecer las causas del accidente:

El accidente, que es el más grave de los últimos años en vías del departamento, ocurrió cuando el bus regresaba de Tolú a Bello, y terminó cayendo por un abismo de 40 metros.

Según el gobernador, aún no se conocen “detalles (sobre el siniestro). Estamos haciendo votos para que, rápidamente, encontremos qué fue lo que pasó, sepamos con certeza qué ocasionó el accidente. Eso le tendrá que dar tranquilidad a las familias y ayudará a las autoridades y al resto de ciudadanos a tomar las medidas correctivas y preventivas a las que haya lugar”.

Gobernación ha dispuesto canales de acompañamiento para familiares y amigos de las víctimas:

Para atender a familiares y amigos de las víctimas, “desde el día de ayer, la Gobernación dispuso de un canal de atención prioritaria en la línea de salud para el alma. Desde el 123 lo puede invocar cualquiera que requiera de asistencia profesional para superar o sobrellevar estos momentos tan difíciles. Tanto dolor solo es posible tramitarlo en compañía, con asistencia espiritual y asistencia profesional. La Gobernación está asegurándose de que así sea”.

Mientras, la Alcaldía de Bello hizo un llamado a mantener un día de silencio en el municipio, en el que no se prenda el alumbrado navideño ni pólvora, en señal de respeto con las víctimas y sus familias.