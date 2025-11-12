Niña de 3 años reportada como desparecida fue hallada muerta dentro de una bolsa a metros de su casa en La Guajira

El municipio de Dibulla, en La Guajira, atraviesa una situación profundamente dolorosa luego del asesinato de una niña de solo 3 años, reportada como desaparecida y encontrada sin vida pocas horas después.

La menor, según comentaron habitantes del corregimiento de Mingueo, iba a recibir su grado de preescolar al día siguiente, detalle que multiplicó la tristeza de los vecinos que participaron en la intensa búsqueda.

Hallan a niña desaparecida dentro de una bolsa a metros de su casa en La Guajira

La niña fue reportada como desaparecida durante la tarde del miércoles 10 de diciembre. Desde ese momento, familiares, pobladores y autoridades iniciaron una búsqueda que se extendió por varias horas.

El operativo se desarrolló en el área cercana a la vivienda de la familia y en distintos puntos del corregimiento.

La Policía envió unidades al sitio para apoyar la localización. Así lo relató Salomón Bello, comandante de la Policía en La Guajira, al indicar:

Se envió gente al lugar a iniciar con la búsqueda de la menor, cuando lamentablemente, a eso de las pasadas las 11 de la noche, fue hallado el cuerpo sin vida.

Niña desaparecida fue hallada dentro de una bolsa en otra vivienda

El hallazgo fue especialmente desgarrador. La niña apareció dentro de un saco, escondida en una vivienda situada a solo 50 o 60 metros de su casa. Ese inmueble, según los testimonios recogidos en la zona, servía como lugar de hospedaje para la persona que presuntamente cometió el crimen.

La comunidad señaló que este hecho ocurrió tras aproximadamente ocho horas de búsqueda, tiempo durante el cual los habitantes recorrieron zonas boscosas, patios, viviendas cercanas y espacios alrededor de la casa de la menor.

Comunidad de Mingueo actuó por mano propia contra el presunto asesino de la menor

En Mingueo, la población salió a las calles, bloqueó la Troncal del Caribe y exigió justicia de manera inmediata. Durante esas horas de tensión, un grupo de personas habría intentado linchar al presunto responsable del asesinato, lo que también quedó bajo investigación de las autoridades.

Ante esta situación, Misael Velásquez, secretario de Gobierno de La Guajira, pidió a la comunidad evitar retaliaciones:

A la comunidad de Mingueo le pedimos mantener la calma y evitar cualquier forma de justicia de mano propia.

El principal sospechoso: un menor de 14 años

Las autoridades manejan como principal señalado a un adolescente de 14 años. De acuerdo con la información suministrada por la administración local, el menor había llegado recientemente al corregimiento.

Así lo explicó Yohny Alberto Caicedo, secretario de Gobierno de Dibulla, al señalar:

Es un joven que llegó a la comunidad aproximadamente desde el 24 de noviembre, en cual vivieron posada en esa vivienda.

Ese mismo inmueble es el lugar donde finalmente fue encontrado el cuerpo de la niña, lo que ha centrado allí la mayor parte de la investigación.

Hasta el momento, las autoridades intentan establecer el paradero del adolescente, cuya ubicación sigue siendo desconocida.