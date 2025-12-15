Más de 500 familias denuncian graves incumplimientos en un proyecto de vivienda en Cajicá

Un proyecto de vivienda ubicado en Cajicá, Cundinamarca, enfrenta una denuncia colectiva que involucra a más de 500 familias que aseguran haber sido afectadas por incumplimientos reiterados en la entrega de obras prometidas desde el inicio de la comercialización.

RELACIONADO Joven confesó haber asesinado y dejado el cuerpo de su pareja en un baño en Soacha

Cerca de 100 propietarios presentaron una queja formal ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad que adelanta una investigación por presuntas infracciones al Estatuto del Consumidor relacionadas con la no construcción y entrega de zonas comunes complementarias.

Las primeras viviendas del proyecto comenzaron a entregarse hace más de siete años, y aunque el desarrollo ha avanzado de manera significativa en número de casas vendidas y ocupadas, los afectados sostienen que compromisos centrales incluidos en la promesa de venta siguen sin materializarse.

Denuncian a constructora por incumplimientos en proyectos de vivienda en Cajicá

El proyecto, identificado como Oikos Savanna, fue proyectado desde 2016 y ha desarrollado hasta ahora tres etapas.

De acuerdo con la información entregada por los propietarios, desde 2018 se han entregado aproximadamente 506 casas, lo que equivale al 63% del total de unidades contempladas.

No obstante, aseguran que ese avance en entregas contrasta con el incumplimiento de obras fundamentales incluidas en el reglamento de propiedad horizontal y certificadas en la escritura pública.

Entre los principales reclamos está la no construcción de dos club house que, según los propietarios, hacen parte integral de las zonas comunes complementarias ofrecidas desde el inicio del proyecto. A pesar del paso de los años y del número de viviendas ya habitadas, estas estructuras no han sido entregadas.

A este incumplimiento se suman otras promesas que, según los denunciantes, fueron determinantes al momento de comprar. Se trata de un centro empresarial y una vía de conexión con la Autopista Norte, desarrollos que fueron promocionados en los videos de venta dirigidos a los primeros compradores y que, hasta hoy, no se han ejecutado.

Constructora utiliza publicidad engañosa para atraer compradores al proyecto de vivienda

Los propietarios aseguran que la situación se agrava porque la promesa de los club house continúa siendo utilizada en salas de ventas y material publicitario para atraer a nuevos compradores, pese a que dichas obras no han iniciado.

RELACIONADO Niña de 3 años reportada como desparecida fue hallada muerta dentro de una bolsa a metros de su casa en La Guajira

“Nos sentimos engañados en nuestra buena fe. Confiamos en la reputación de una constructora como Oikos para invertir nuestros ahorros y nos sentimos afectados”, afirmó Jaime Daza, uno de los propietarios que asegura llevar más de seis años esperando que se cumpla lo prometido.

Nidia Delgado, otra propietaria, relató:

Compramos con la ilusión de tener espacios de recreación y deporte para nuestros hijos quienes han crecido con una promesa incumplida. Es triste que los sueños nos los quiten así, nos sentimos impotentes y vulnerados.

De acuerdo con Diego Prieto, los intentos por obtener respuestas concretas no han dado resultados:

Hemos buscado diferentes caminos legales y formales para avanzar con Oikos, a través de derechos de petición, tutelas, etc. Pero, ellos responden a la comunidad con respuestas evasivas y prometedoras y vuelven a incumplir.

Según explicó Jaime Daza, en febrero y agosto de 2025 la propia constructora envió cartas oficiales a los propietarios reconociendo los retrasos y comprometiéndose, de manera expresa, a iniciar los trabajos durante el segundo semestre del año, específicamente en septiembre de 2025.

Sin embargo, a pocos días de finalizar el año, los afectados aseguran que no existe siquiera una licencia de construcción radicada ante la Curaduría de Cajicá.

¿Qué viene tras la denuncia ante la SIC?

En la denuncia presentada ante la SIC, los propietarios expusieron más de diez argumentos técnicos y legales con los que buscan demostrar que la constructora ha incumplido, dilatado y evadido su responsabilidad frente a la construcción de las zonas comunes complementarias.

Mientras la Superintendencia avanza en la investigación, los afectados solicitaron directamente al presidente del Grupo Oikos, Luis Aurelio Díaz, que asista a una mesa técnica abierta con los propietarios del proyecto, con acompañamiento de la Alcaldía de Cajicá, para definir un cronograma claro de ejecución y entrega que se cumpla.

“Duele ver en noticias como Oikos anuncia expansión a Estados Unidos y Portugal, cuando ni siquiera es serio en construir unas zonas comunes en Cajicá, que prometió en un proyecto de vivienda del cual ha vendido más del 63%”, manifestó César León, otro de los propietarios afectados.

Finalmente, los más de 100 propietarios que promueven la denuncia pidieron el acompañamiento de la Alcaldía de Cajicá, la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y demás entidades de control.