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Disidencias plantaron dos artefactos explosivos dentro de una escuela donde estudian 25 niños en Cajibío

Tropas del Ejército ubicaron los artefactos instalados en una institución educativa rural de la vereda La Palma.

Valentina Bernal

octubre 05 de 2026
07:44 a. m.
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Una institución educativa rural de Cajibío, Cauca, se convirtió en escenario de una operación militar luego de que fueran encontrados dos dispositivos explosivos improvisados de alto poder dentro del plantel.

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De acuerdo con el Ejército Nacional, en la escuela estudian diariamente alrededor de 25 menores de edad, por lo que la presencia de los artefactos representaba un riesgo para estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

¿Dónde fueron hallados los explosivos?

Los dispositivos fueron ubicados en una escuela de la vereda La Palma, en zona rural de Cajibío.

Según el Ejército, las tropa de la Brigada 29 de la Tercera División llegaron hasta el centro educativo para adelantar el procedimiento de búsqueda y neutralización.

La institución, que habitualmente funciona como espacio de aprendizaje y recreación para los menores, tuvo que ser intervenida por personal especializado para controlar la amenaza.

Ejército logró destruir de manera controlada los dos explosivos

El comandante de pelotón, Brayner Zambrano, explicó que los uniformados trabajaron durante más de tres horas para ubicar los artefactos y aplicar los protocolos de seguridad correspondientes.

Finalmente, los dos dispositivos fueron destruidos de manera controlada, evitando que representaran un peligro mayor para la comunidad.

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El oficial aseguró que los explosivos habrían sido instalados por integrantes de la estructura Jaime Martínez, señalamiento que corresponde a la información entregada por el Ejército.

¿Qué dijo el Ejército sobre la seguridad en la zona?

Brayner Zambrano afirmó que las tropas continuarán adelantando operaciones para prevenir nuevas acciones que puedan afectar a la población.

Las tropas del Ejército Nacional continuarán desarrollando operaciones ofensivas con el fin de evitar cualquier acción terrorista que atente contra la población civil y garantizar la seguridad.

La institución militar insistió además en que los espacios escolares deben mantenerse alejados de cualquier acción armada, debido al riesgo que representa para estudiantes, profesores y familias.

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