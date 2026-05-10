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Capturan en Antioquia a alias Lobo, señalado segundo cabecilla de las disidencias de Calarcá

Alias Lobo era uno de los hombres más buscados en Antioquia y existía una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permitiera su ubicación.

Foto: X @COL_EJERCITO

Noticias RCN

octubre 05 de 2026
06:48 p. m.
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En una operación conjunta desarrollada en el municipio de Valdivia, Antioquia, las autoridades capturaron a Wilmar Elías Zuleta Pulgarín, alias Lobo, señalado por el Ejército como segundo cabecilla de una estructura de las disidencias de alias Calarcá que opera en el departamento.

Confirman la captura de alias Lobo

El procedimiento se realizó en la vereda Las Paulinas. Durante el operativo también fue capturada Alexandra García Legarda, alias Samantha, quien, según las autoridades, llevaba más de dos años vinculada a la estructura criminal y se presentaba como compañera sentimental de alias Lobo.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, alias Lobo era uno de los hombres más buscados en Antioquia y existía una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permitiera su ubicación.

Las autoridades lo investigan por diferentes hechos delictivos, entre ellos homicidios, extorsiones y reclutamiento de menores. También es señalado de estar relacionado con el desplazamiento forzado de más de 2.300 campesinos en el municipio de Briceño, ocurrido en octubre de 2025.

Alias Samantha sería señalada de coordinar extorsiones

En el caso de alias Samantha, la Fiscalía adelanta investigaciones por varios delitos. Las autoridades la señalan de participar en la coordinación de extorsiones contra campesinos, transportadores y comerciantes de la región.

Capturados deberán responder ante la justicia

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El Ejército aseguró que la captura de ambos integrantes representa una afectación para las capacidades de la estructura criminal y sus redes logísticas en el norte del departamento.

Los dos capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán avanzar en los procesos judiciales correspondientes para determinar su responsabilidad frente a los delitos que se les atribuyen.

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