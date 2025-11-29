Gobernador de Santander fue sancionado por no reemplazar la tarabita artesanal con la que niños arriesgan su vida sobre el río Chicamocha

En las últimas horas, un juzgado de Bucaramanga sancionó al gobernador de Santander, Juvenal Díaz; el director del Instituto Nacional de Vías, Jhon Jairo González; el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, y la secretaria de Infraestructura del departamento, Jesica Mendoza, por “no atender una contingencia” para reemplazar la tarabita artesanal con la que niños arriesgan su vida para atravesar el río Chicamocha.

El documento resuelve que se debe “SANCIONAR POR DESACATO a los señores JHON JAIRO GONZÁLEZ BERNAL representante legal Encargado del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, CARLOS ALBERTO CARRILLO ARENAS Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, Mayor General (r) JUVENAL DÍAZ MATEUS en su calidad de Gobernador del Departamento de Santander, JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ en su calidad de Secretaria de Infraestructura del Departamento de Santander, LUIS ARNULFO RAMÍREZ LÓPEZ como Alcalde del Municipio de Molagavita y LEYDI JOHANA ALMEIDA BALCÁRCEL como Alcaldesa del Municipio de Mogotes”.

La sanción es “una multa de TREINTA (30) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES para cada uno, conmutable en TRES (3) MESES de arresto, conforme a las consideraciones expuestas en el presente proveído”.

Estudiantes de dos municipios estaban en riesgo:

De acuerdo con el demandante Marco Antonio Velásquez, los niños del municipio de Mogotes arriesgan su vida al utilizar este sistema de transporte que, además de primitivo, se encontraría en mal estado, para ir a clases en el municipio de Molagavita.

El documento, además de la sanción, establece que se debe “COMPULSAR copias de la actuación (del tribunal) a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, para que, dentro de sus competencias, inicien las investigaciones DISCIPLINARIAS y FISCALES a que haya lugar”.

La tarabita es un antiguo sistema en el que una canastilla se desliza por un cable que, normalmente, atraviesa un cuerpo de agua o precipicio. En Colombia es la única alternativa de transporte para muchas familias campesinas en regiones apartadas, pero sus condiciones suelen ser en extremo peligrosas, por la falta de mantenimiento y control de las autoridades.

“Esta acción popular nace para garantizar el estudio a seis estudiantes que deben pasar del municipio de Mogotes al municipio de Molagavita, pero, por orden del señor gobernador, los estudiantes no tienen que usar la tarabita para asistir a clases. Tres de ellos están recibiendo sus clases en un aula provisional de Mogotes con un docente asignado”, respondió la secretaria Mendoza.