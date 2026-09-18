La rodada que conectará a Bogotá con Ámsterdam: conozca las fechas y puntos de encuentro

La capital colombiana tendrá tres encuentros gratuitos para promover el uso de la bicicleta y acercar a los ciudadanos a la cultura neerlandesa.

Bogotá celebrará el mes de la bicicleta con tres jornadas organizadas por el Cycle Club de KLM. La iniciativa busca mostrar cómo este medio de transporte puede conectar la movilidad urbana, la actividad física, el turismo y la sostenibilidad.

Los encuentros se realizarán entre septiembre y octubre de 2026 en diferentes puntos de la ciudad. La primera actividad será el domingo 20 de septiembre, desde las 9:00 de la mañana, en la calle 147 con avenida Boyacá.

La segunda jornada está programada para el domingo 27 de septiembre, también a las 9:00 de la mañana, en los alrededores del centro comercial Gran Estación.

¿Cuándo será la gran rodada por Bogotá organizado por Cycle Club de KLM?

El cierre se llevará a cabo el domingo 4 de octubre con una rodada que partirá a las 9:00 de la mañana desde el parque El Virrey. Esta actividad contará con el apoyo de la Embajada de Países Bajos y la Fundación Gero.

De acuerdo con los organizadores, los eventos permitirán que los habitantes de Bogotá se acerquen a la cultura ciclista de Ámsterdam, ciudad reconocida mundialmente por integrar la bicicleta a su vida cotidiana.

“Una ciudad que facilita el uso de la bicicleta ofrece más que una alternativa de transporte: brinda oportunidades para hacer actividad física, disfrutar los espacios urbanos y mejorar la calidad de vida”, señaló Diana Vargas, gerente comercial de Air France-KLM Colombia.

Ámsterdam, una ciudad que se descubre pedaleando

La capital de Países Bajos cuenta con una extensa infraestructura ciclística que permite recorrer canales, barrios históricos, parques y museos. Sus rutas también conectan con pueblos, paisajes rurales, playas y otros lugares ubicados fuera de los circuitos turísticos tradicionales.

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Aunque Bogotá y Ámsterdam tienen modelos urbanos y condiciones geográficas distintas, ambas ciudades han encontrado en la bicicleta una herramienta para transformar la manera de recorrer y relacionarse con el territorio. La programación del Cycle Club pretende aprovechar ese punto en común y fortalecer el intercambio cultural entre Colombia y Países Bajos.