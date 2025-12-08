CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Impresionantes imágenes muestran cómo atracan los ladrones en tiendas de Cali

Cinco personas que estaban detrás de varios robos en Cali fueron capturadas.

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
03:44 p. m.
Por medio del plan Cazador, las autoridades pudieron ponerle punto final a cinco personas que sembraban terror a los comerciantes de Cali.

Estos criminales estaban detrás de varios atracos con los que pudieron obtener más de 200 millones de pesos. Las víctimas eran principalmente trabajadores y propietarios de almacenes de cadena.

Cinco atracadores capturados

Las cinco personas fueron capturadas en Ciudadela San Marcos, Llano Verde, Berlín, Sucre (Cali) y Guabinas (Yumbo). Centraron sus acciones en varias comunas de la capital vallecaucana.

Entre los capturados, se identificó al hombre que de manera violenta, robó a una madre que caminaba con su hija en el Cerro de las Tres Cruces. El ladrón la amenazó con un puñal. Al momento de revisar sus antecedentes, se supo que tiene una condena por hurto en Venezuela, su país de origen.

Otro de los criminales aparentaba portar un arma para intimidar a los clientes y trabajadores de las tiendas. En caso de que no les diera el dinero, amenazaba con empezar a disparar.

Otros resultados importantes

Las autoridades también capturaron a mujer que hacía parte de ‘Los Bolivarianos’, banda dedicada a los fleteos. Esta persona, según indicó la Policía, identificaba a las víctimas que salían de entidades financieras o centros comerciales. Los ‘marcaba’, como se dice coloquialmente para que los fleteros hicieran lo suyo.

Otra persona detenida se hacía llamar ‘Barcenas’. Las autoridades lo buscaban por el robo que ocurrió el 8 de marzo de este año en el conjunto Urbanización Guabinas de Yumbo. Este crimen tuvo como protagonistas a fleteros y en redes sociales se viralizaron imágenes de lo ocurrido.

Por último, las autoridades llegaron hasta la comuna 15 de Cali y capturaron a ‘Bebesito’. Este hombre tiene extensos antecedentes relacionados con secuestros, homicidios, porte de armas e instrumentalización de menores. Estaba vinculado a ‘Los Italianos’, banda que también robaba personas y que tiene a dos miembros tras las rejas.

