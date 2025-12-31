CANAL RCN
Colombia

Capturan a cinco criminales que hacían parte de Los Violeta en Bogotá: secuestraban y extorsionaban

Las autoridades los ubicaron en cuatro localidades de Bogotá.

Capturados en Bogotá.
Capturados en Bogotá. Foto: Brigada 13.

Noticias RCN

diciembre 31 de 2025
06:09 p. m.
En las últimas horas, el Ejército y la Fiscalía capturaron a cinco personas que harían parte de una banda en Bogotá.

La operación se efectuó bajo los parámetros del Plan Ayacucho Plus por parte de la Brigada 13 y el CTI. Pusieron su atención en las localidades de San Cristóbal, Usme, Bosa y Los Mártires.

Los capturados pertenecían a la banda Los Violeta, la cual se dedica a los secuestros y extorsiones. Durante los allanamientos, tenían tres armas de fuego y traumáticas; y celulares.

Capturados en cuatro localidades

Tras la imputación por los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo y extorsión, se espera que un juez de control de garantías dicte medida de aseguramiento en centro carcelario.

El secuestro es uno de los delitos que ha aumentado en 2025. De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional de la Policía, con corte al 30 de noviembre se reportaron 38 hechos.

Secuestros y extorsiones en Bogotá

Al compararse con el mismo periodo del año anterior, hubo un aumento del 192.3%, reflejado en 25 casos más. En noviembre de 2024, se habían registrado solamente 13 crímenes de esta índole.

Durante este año, los casos ocurrieron en Chapinero (19), Santa Fe (7), San Cristóbal (2), Tunjuelito (1), Kennedy (2), Teusaquillo (2), Antonio Nariño (1) y Ciudad Bolívar (4).

Con lo que respecta a las extorsiones, las cifras indican que en 2025 hubo 1.915 casos, 455 menos que el año pasado. La reducción entonces fue del 19.2%. Las localidades con más reportes fueron: Santa Fe, Kennedy, Suba, Engativá, Usaquén, Puente Aranda y Fontibón.

En materia de otros delitos, hubo disminuciones en: sexuales (-8.1%), homicidios (-2.6%), hurtos a comercios (-27.5%), a entidades financieras (-71.4%), a personas (-2.6%), a residencias (-1.3%), de automotores (-22%) y de motocicletas (-16.2%). En cambio, subieron las lesiones personales (13.1%) y la violencia intrafamiliar (15.3%).

