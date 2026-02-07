Nuevo cobro en tiquetes aéreos internacionales es rechazado por ANATO

El Decreto 0625 de 2026, con el que el Ministerio de Igualdad y Equidad reglamenta el impuesto de salida del país vía aérea, para nacionales y extranjeros, generó preocupación en la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato):

“Somos enfáticos en señalar que imponer nuevas cargas tributarias al sector y al transporte aéreo podría afectar el crecimiento del turismo y, a su vez, la conectividad y el desarrollo económico del país. Hoy los tiquetes aéreos ya tienen un IVA del 19% y la cadena turística enfrenta una carga impositiva importante”, advirtió la entidad, en un comunicado de prensa.

De acuerdo con el MinIgualdad, el cobro, equivalente a un dólar estadounidense, se aplicará al momento de la compra, será administrado por el ICBF y se destinará a la lucha contra el turismo sexual y la explotación de niños, niñas y adolescentes, a través de programas de control y prevención.

Un llamado a combatir la explotación sexual sin imponer nuevas cargas al sector:

Si bien Anato se comprometió a mantener una postura respetuosa y constructiva que aporte a los objetivos del impuesto, hizo un llamado a combatir la explotación sexual infantil sin imponer nuevas cargas al sector o afectar el crecimiento turístico y la conectividad en el país:

“Compartimos plenamente el propósito de proteger a la niñez; sin embargo, consideramos que ese objetivo debe alcanzarse a través de mecanismos articulados desde las entidades competentes, sin generar mayores costos para los viajeros ni nuevas obligaciones operativas para el sector”.

Además, recordó la existencia del artículo 43 de la Ley 300 de 1996 y la Ley 679 de 2001, con los que se debe destinar un porcentaje de los recursos del Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) y el recaudo de las multas impuestas a prestadores de servicios turísticos, respectivamente, a la lucha y prevención de este delito.

Anato da un paso más y pide al Gobierno reducir el IVA sobre los tiquetes aéreos:

En el mismo pronunciamiento, la presidenta ejecutiva de Anato, Paula Cortés, hizo un llamado al Gobierno Nacional a reducir el IVA del 19% al 5% a tiquetes aéreos, teniendo en cuenta la carga impositiva que enfrenta la cadena turística:

“Hemos sido reiterativos en la necesidad de establecer una tarifa del IVA del 5% aplicable a los tiquetes aéreos de pasajeros y otros servicios conexos del sector. En ese sentido, preocupa que se reglamente un nuevo cobro al viajero internacional cuando ya existen instrumentos normativos y sectoriales para apoyar acciones de prevención, formación y sensibilización frente a esta problemática”.