Las autoridades capturaron a las personas que hacían parte de la estructura criminal de alias Flipper.

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En noviembre de 2025, la Policía y la Fiscalía arrestaron en Cúcuta a Kenferson Josué Sevilla Arteaga, conocido con el alias de Flipper. Este hombre era señalado como el cabecilla financiero y segundo al mando del Tren de Aragua, siendo prácticamente la mano derecha de ‘Niño Guerrero’.

¿Quién es alias Flipper?

Para ese momento, había una circular roja de Interpol y era requerido en su país de origen, Venezuela, por terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Luego de ayudar a ‘Niño Guerrero’ a escapar en 2023, Sevilla se asentó en Norte de Santander bajo la fachada de que era un comerciante. Siguió manejando los secuestros, extorsiones y asesinatos que el Tren de Aragua cometía en Venezuela y Colombia.

Con el paso del tiempo, extendió sus tentáculos hacia otras naciones, como Perú, Ecuador, Chile, México y Estados Unidos. Paralelamente a su captura, le hicieron allanamiento a una de sus guaridas en Medellín, donde encontraron 10 celulares, un portátil y 50 escrituras.

El rol de las tres mujeres

No obstante, el trabajo no acabó ahí. Las autoridades enfocaron sus esfuerzos en darles contundentes golpes a su estructura criminal.

Las pesquisas permitieron descubrir a tres mujeres que habrían ayudado a ‘Flipper’ con la movilización del dinero obtenido de las extorsiones y venta de drogas. Además, supuestamente estuvieron detrás de la compra de inmuebles con el propósito de no levantar sospechas sobre el origen ilícito.

El cabecilla utilizó el nombre de José Daniel Martínez López para realizar operaciones financieras en una plataforma. Se estima que hubo más de 2.500 millones de pesos de por medio.

Las secuaces, entonces, habrían sido Jessimar Yudensil Medina Medina, Valentina Betancur Valencia y Judy Alexander Valencia Correa. Cada una habría efectuado importantes transferencias, entre 536 y 3.390 millones de pesos.

Ellas fueron capturadas y las autoridades notificaron a Arteaga, quien está en la cárcel La Picota, sobre una orden judicial en su contra. Él está a la espera de la extradición hacia Estados Unidos.