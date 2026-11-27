Cuando usted confirma el pedido en una aplicación, el supermercado todavía tiene que reunir los productos y coordinar la entrega.

Si la compra se hizo a través de una plataforma de domicilios, a esa operación se suma una comisión que puede representar entre el 15 % y el 30 % del valor del pedido, según un informe de Softtek.

¿Qué costos se generan desde que confirma el pedido?

La operación empieza en la tienda, donde se preparan los productos que el comprador agregó al carrito. Luego viene el traslado hasta la dirección indicada. Las plataformas de domicilios permiten ofrecer ese servicio a más clientes, pero el comercio debe contemplar la comisión al calcular cuánto le queda de la venta.

Ese porcentaje corresponde al costo que puede asumir el supermercado por usar la plataforma. El informe de Softtek analiza el margen del comercio y omite una comparación de los precios finales que paga el comprador en cada canal.

“Vender más por canales digitales no siempre significa ganar más”, afirma Rosana Gómez Quintana, directora global del Centro de Excelencia Retail en Softtek.

¿Por qué le ofrecen comprar en línea y recoger en tienda?

El retiro en tienda permite hacer el pedido por internet y pasar por los productos cuando estén listos. El comercio sigue preparando la compra, mientras que el cliente se encarga del traslado. Así se evita el costo de llevar el pedido hasta su puerta.

Otra opción es que el supermercado gestione sus propios domicilios. En ese caso, la empresa asume los gastos de organizar la entrega, que, según Softtek, pueden igualar o superar el costo de operar con un intermediario.

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Esa diferencia ayuda a explicar por qué un mismo supermercado puede ofrecer varias formas de hacer el mercado: pedir por una aplicación, comprar en su canal digital o recoger el pedido en una sucursal.