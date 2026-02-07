"Mi hija intentó quitarse la vida tres veces": el desgarrador relato de una madre tras años de abusos

Una madre decidió romper el silencio para contar el drama que, según denuncia, marcó para siempre la vida de su hija.

Lo que comenzó cuando la menor tenía apenas ocho años terminó convirtiéndose en una cadena de abusos, amenazas y extorsiones que, de acuerdo con su relato, llevaron a la adolescente a intentar quitarse la vida en tres oportunidades.

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Aunque la investigación permitió la judicialización de dos personas señaladas de participar en los hechos, la familia asegura que las secuelas emocionales continúan y que el daño provocado es imposible de borrar.

Menor de ocho años fue golpeada, abusada, grabada y extorsionada

La historia se remonta a la infancia de la víctima, cuando alternaba su tiempo entre la casa de su madre y la de su padre, luego de la separación de sus padres.

Según la denuncia, durante las visitas a la vivienda paterna, la niña habría sido víctima de abusos sexuales por parte de su madrastra y de otro hombre con quien esta sostenía una relación sentimental.

La madre asegura que, además de las agresiones sexuales, la menor era sometida a violencia física y obligada a participar en grabaciones que posteriormente eran comercializadas.

Madre de la menor:

Entre ellos dos abusaron de mi hija. La sometían a hacerle cosas a ambos. Me le pegaban, me le tomaban fotos. Si ella no accedía, me le pegaban, me le tomaba foto y las vendían a una red, a una página. Mi hija era sometida a esos maltratos y a esos abusos

Menor volvió a convertirse en víctima de amenazas y extorsiones años después

Aunque el tiempo pasó y la menor intentó seguir con su vida, el material que, presuntamente, fue grabado durante los abusos continuó circulando.

De acuerdo con la madre, uno de los presuntos responsables volvió a contactarla años después para exigirle nuevas fotografías.

La amenaza era clara: si no enviaba imágenes recientes, divulgaría el contenido que ya tenía almacenado.

Cuando la adolescente se negó, el hombre, según la denuncia, comenzó a enviar esas fotografías a personas cercanas y a compañeros de estudio.

El tipo empieza como a insistirle que si no le mandaba fotos actuales, le mandaba todas las fotos que tenía a todos los familiares, al papá y a las amistades. Efectivamente le empezó a mandar esas fotos a otras personas, o sea, a los compañeros de estudio.

¿Por qué la madre asegura que su hija intentó quitarse la vida?

La exposición del material íntimo provocó una crisis emocional que, según su madre, llevó a la joven a perder las ganas de vivir.

La mujer relató que la adolescente intentó suicidarse en tres ocasiones, mientras enfrentaba el miedo, la vergüenza y el dolor que dejó toda esta situación.

Asegura que su hija nunca había pensado contar lo ocurrido y que prefería guardar el secreto para siempre.

Fue muy duro porque mi hija, en tres ocasiones, se intentó quitar la vida. Entró en un momento de desespero, de puros sentimientos encontrados. También porque ella nunca pensaba contar nada, pensaba guardárselo. Pero de la forma más inesperada se destapó eso y nos pudimos dar cuenta. La verdad no fue fácil porque me ha tocado todo sola. Estar para ella, porque me tocaba como una bebé, no dejarla sola.

¿Qué permitió avanzar en la investigación?

Las autoridades establecieron que el material con contenido de abuso habría permanecido circulando durante varios años.

Según explicó un investigador, incluso hasta 2025 seguía siendo utilizado para ejercer presión sobre la víctima y obligarla, presuntamente, a generar más contenido.

Policía:

Fue en un aproximado de unos cuatro o cinco años que estaba circulando este material, que hasta 2025 todavía se hace la exposición del mismo, con el cual se empieza a hacer una coacción a la menor para que realice aún más contenido.

Durante la investigación también se determinó que los dos señalados ya no se encontraban en el mismo lugar.

Uno permanecía en Bogotá y el otro se había trasladado a Ibagué, situación que obligó a realizar dos operativos simultáneos para lograr su judicialización.

En la ciudad de Bogotá estaban localizadas estas dos personas. Después, en el trasegar de la investigación, una de ellas se desplazó hacia la ciudad de Ibagué. Por eso tuvimos que hacer dos despliegues investigativos y operacionales, uno en Bogotá y otro en Ibagué, donde pudimos judicializar a estas dos personas.

Finalmente, fue la Fiscalía quien les imputó los cargos para legalizar la captura y la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.