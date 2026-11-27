Cuatro hombres fueron capturados por la Policía en medio de un robo a un supermercado ubicado en el sector de La Floresta, en la localidad de Suba, luego de que intentaran pasar desapercibidos suplantando a trabajadores del establecimiento.

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De acuerdo con las autoridades, los delincuentes ingresaron al comercio armados y amenazaron a dos empleadas del lugar. Tras intimidarlas, las condujeron hasta una bodega contigua, donde las encerraron y les quitaron parte de sus uniformes con el fin de utilizarlos durante la acción criminal.

Un plan para pasar inadvertidos

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los hombres armados sometieron a las trabajadoras y tomaron el control del establecimiento. Mientras dos de los implicados vigilaban la situación, los otros comenzaron a empacar mercancía y otros elementos en bolsas y maletas.

Uno de los delincuentes incluso se puso la camiseta que le había quitado a una de las empleadas para aparentar ser trabajador del supermercado y así evitar levantar sospechas mientras continuaba con el hurto.

Sin embargo, el plan se frustró cuando un uniformado de la Policía que patrullaba el sector ingresó al local y observó comportamientos inusuales entre quienes se encontraban dentro del negocio.

La intervención de un policía frustró el robo

Según la información conocida, el uniformado activó los protocolos de alerta y solicitó apoyo de otras patrullas. Durante un diálogo rutinario con quien aparentemente atendía el establecimiento, detectó inconsistencias que llamaron su atención.

Al percatarse de que la persona que se encontraba en la caja registradora desconocía las labores básicas del negocio, el policía inspeccionó el lugar con mayor detalle. Fue entonces cuando encontró a los demás implicados dentro del establecimiento y procedió a capturarlos en flagrancia.

Durante el operativo fueron detenidos los cuatro presuntos responsables, se incautó un arma de fuego y se recuperaron elementos y mercancías avaluados en aproximadamente siete millones de pesos.

La Policía destacó que este resultado hace parte de las acciones de control y vigilancia adelantadas en la localidad de Suba, donde, según las autoridades, durante este año han sido capturadas más de 2.375 personas por diferentes delitos.