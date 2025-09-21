VIDEO | Policías les llegaron de sorpresa a ladrones que habían robado un carro en Bogotá

En las últimas horas, la Policía capturó a cuatro personas que habían robado un vehículo en Bogotá. El momento del arresto quedó grabado por las cámaras de seguridad de los alrededores.

Este hecho se presentó en la localidad de Los Mártires, concretamente en el sector conocido como La Favorita. Los uniformados fueron informados de que un carro había sido hurtado hace pocos minutos.

Cuatro ladrones fueron capturados

Mediante un plan candado, se pudo ubicarlo en una calle angosta. En su interior había tres hombres y una mujer, quienes, al momento de revisarlos, se les encontraron puñales y un dispositivo de descargas eléctricas.

Una persona reconoció que el vehículo en el que se movilizaban era el que le habían robado en la localidad de Kennedy. El video mostró que el carro de color plateado estaba estacionado cuando los uniformados llegaron.

En cuestión de segundos, un robusto equipo de policías (incluyendo patrulla y motorizados) acudió al lugar y se hizo cargo de la situación. Por último, la víctima pudo recuperar su carro.

Bajó el hurto de automotores en Bogotá

Una herramienta proporcionada por la Policía y la Secretaría de Seguridad es el Sistema de Información Estadístico y Delincuencial, con el que se le hace balance a los principales delitos que ocurren en Bogotá.

En materia de hurto a automotores, la data indica que entre enero y agosto de este año, hubo reportes de 2.119 casos. Esto, en comparación con 2024 refleja una disminución de 826 casos, lo que se traduce en una caída del 28%.

Durante 2025, el mes que hasta el momento ha presentado más casos ha sido agosto con 297. En cambio, el de menores cifras fue marzo con 205. Sin embargo, ha sido preocupante que en todos los meses ha habido más de 200 casos.

Ahora bien, con lo que respecta a las localidades, las cinco en donde más se presentó este crimen fueron: Kennedy, Puente Aranda, Engativá, Ciudad Bolívar y Suba.