CANAL RCN
Colombia Video

Capturan al presunto asesino de un hombre que esperaba un bus en Guaduas para ir a Bogotá

Los hechos ocurrieron cuando la víctima esperaba el transporte en vía pública con destino a Bogotá.

Noticias RCN

septiembre 21 de 2025
11:47 a. m.
La Policía Nacional logró este sábado la captura de un hombre que presuntamente asesinó a un ciudadano, identificado como José Edwin González Ibargüen, el pasado martes 16 de septiembre en el municipio de Guaduas, Cundinamarca.

La captura fue un trabajo conjunto entre unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Según el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron cuando la víctima esperaba el transporte en vía pública con destino a Bogotá. El agresor se le habría acercado al hombre y le ocasionó una herida mortal con arma de fuego a la altura del tórax.

La víctima murió en el hospital San José de Guaduas

Las cámaras de seguridad registraron el instante en que el ahora detenido, junto a su cómplice, patrullaban la zona en motocicleta. Sin intercambiar palabra alguna, se aproximaron a González Ibargüen y le propinaron un disparo en el tórax que le causó la muerte.

Aunque el hombre fue trasladado al hospital San José de Guaduas momentos después del incidente, falleció en el centro asistencial por la gravedad de sus heridas.

El presunto responsable del crimen en Guaduas ya está capturado

“Gracias a la rápida recolección de información y a las labores de investigación, se logró identificar y ubicar al presunto autor responsable en menos de 24 horas procediendo con su captura. El autor criminal fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente por el delito de homicidio”, explicó el coronel de la Policía, Mauricio Herrera.

En relación con el motivo del crimen, la Fiscalía adelanta investigaciones para determinar si se trató de una posible retaliación. Mientras tanto, el presunto responsable fue puesto a disposición del organismo acusador por el delito de homicidio.

