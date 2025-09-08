CANAL RCN
Colombia

Punto final para ‘Dollar’, distribuidor de drogas entre Bogotá y Soacha

Este hombre se dedicaba a distribuir principalmente bazuco. Las autoridades lo ubicaron en San Mateo.

Cayó alias Dollar. Foto: Policía.

Noticias RCN

agosto 09 de 2025
12:05 p. m.
La Policía capturó hace pocas horas a un hombre identificado como ‘Dollar’. Lo buscaban por estar detrás de la distribución de drogas en el sur de Bogotá y Soacha.

Su captura se logró gracias al trabajo a la Seccional de Investigación Criminal de la Policía por medio de la Estrategia contra el Tráfico de Estupefacientes.

¿Quién es ‘Dollar’?

Las autoridades le siguieron el rastro a ‘Dollar’ hasta ubicarlo en la carrera 30 con autopista sur, concretamente en la comuna 5 conocida como San Mateo. Durante el procedimiento le incautaron 349 dosis de bazuco.

Con base en las investigaciones, la droga iba a ser vendida bajo la articulación de Los del Puente. Semanalmente, ‘Dollar’ podía obtener nueve millones de pesos gracias al microtráfico.

Ahora, este delincuente deberá atender los requerimientos judiciales por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Cabe mencionar que tiene antecedentes por hurto calificado y agravado, y hurto en menor cuantía. Un juez de control de garantías decidió enviarlo a la prisión.

Consumo de bazuco en Bogotá

El bazuco es el nombre coloquial al que se le conoce a la pasta base de cocaína. Es una de las drogas más consumidas en Bogotá.

Con base en el Observatorio de Salud, durante el primer trimestre de este año, se reportaron 491 casos de consumo de bazuco. 429 fueron hombres mientras que el 62 restante correspondió a mujeres.

En comparación con el resto de las sustancias, superó en casos a los opioides (42), disolventes (152) y éxtasis (63). Por su parte, el alcohol (1.700), cocaína (593), marihuana (1.982) y el tabaco (1.583) tuvieron mayores registros.

Más de la mitad de los consumidores de bazuco correspondieron a adultos (281 – 57.2%). El comportamiento con el resto de grupos poblacionales fue así: juventud (157 – 32%), adolescentes (27 – 5.5%) y vejez (26 – 5.3%).

