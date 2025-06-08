Condenado hombre que drogaba y robaba a sus víctimas usando apps de citas en Bogotá

Un juez de conocimiento en Bogotá condenó a un sujeto a cinco años de prisión tras aceptar su responsabilidad en múltiples casos de hurto calificado y agravado, así como por transferencia no consentida de activos.

Condenan a sujeto que drogaba a sus víctimas para luego robarlas

El hombre utilizaba aplicaciones de citas para contactar a sus víctimas, a quienes posteriormente drogaba para despojarlas de sus pertenencias y realizar transacciones bancarias ilícitas.

La investigación, liderada por una fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá, reveló que el condenado dirigía sus acciones principalmente contra miembros de la comunidad LGBTIQ+.

Tras establecer contacto virtual y ganar su confianza, acordaba encuentros presenciales en sus viviendas, donde les ofrecía bebidas alcohólicas que previamente había adulterado con medicamentos de uso veterinario.

Una vez que las víctimas perdían el conocimiento, el agresor aprovechaba para sustraer elementos de valor y acceder a sus cuentas bancarias para realizar transferencias y compras.

Se le atribuyen al menos cinco casos distintos registrados en la localidad de Chapinero, con un perjuicio económico superior a los 80 millones de pesos.

“Luego de entablar conversaciones y generar confianza, acordaba encuentros presenciales en las viviendas de las víctimas donde les ofrecía bebidas alcohólicas que previamente habían sido adulteradas con medicamentos de uso veterinario para que perdieran el conocimiento. En ese momento aprovechaba para sustraer objetos de valor y realizar compras y transferencias de dinero desde las cuentas bancarias de los afectados”, detalló la Fiscalía.

Además de la pena de prisión, el juez impuso al condenado una multa equivalente a 107.5 salarios mínimos legales vigentes. Rivera Méndez permanecerá en un centro carcelario mientras cumple la totalidad de su condena.

Las autoridades reiteraron el llamado a tener precaución al interactuar con desconocidos por plataformas digitales y a denunciar cualquier conducta sospechosa que pueda poner en riesgo la seguridad e integridad personal.