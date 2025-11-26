Capturados dos presuntos delincuentes que robaron a un ciudadano y atacaron a uniformados de la Policía

Una rápida reacción de las autoridades permitió la captura de dos hombres señalados de cometer un hurto y luego atacar a tiros a uniformados de la Policía Nacional en Palmira, Valle del Cauca.

Capturaron a dos sujetos que atacaron a policías en Palmira

Los sujetos, quienes cuentan con un amplio prontuario criminal, fueron interceptados pocos minutos después de intimidar con armas de fuego a un ciudadano y despojarlo de una suma de dinero.

El hecho ocurrió dentro de un cajero automático, donde los presuntos delincuentes amenazaron a la víctima con armas de fuego y lograron apropiarse de 742.000 pesos en efectivo. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron toda la secuencia del robo.

Los uniformados lograron ubicar a los sospechosos en el momento en que escapaban en una motocicleta, luego de sustraer dinero de una caja registradora.

De acuerdo con el reporte oficial, los individuos iniciaron un cruce de disparos para evitar su captura, poniendo en riesgo a los transeúntes del sector.

Los uniformados respondieron al ataque y dieron la voz de alto, pero los sospechosos continuaron la fuga hasta perder el control de la motocicleta y caer al pavimento.

Uno de los sujetos resultó herido por arma de fuego y fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta.

Cayeron dos delincuentes que hacían parte de una red dedicada a hurtos

Los capturados, de 30 y 26 años, presentan antecedentes por múltiples delitos, entre ellos homicidio, hurto calificado, tráfico de estupefacientes, lesiones personales y violencia intrafamiliar.

Según las autoridades, harían parte de una banda delincuencial dedicada al sicariato, el hurto y el microtráfico en Palmira.