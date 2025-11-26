CANAL RCN
Colombia

Hombre fue condenado a 17 años por atentar contra la vida de su esposa: la atacó mientras dormía

El agresor aprovechó que la mujer descansaba en su habitación para agredirla con un arma cortopunzante provocándole heridas en el cráneo y otras partes del cuerpo.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
04:41 p. m.
Un juez de conocimiento condenó a 17 años de prisión a un hombre implicado en un grave caso de violencia contra su pareja en Florencia, Caquetá.

Madre adolescente permitía que su bebé de un año fuera sometida a abusos por su pareja: los vecinos lo grabaron

Condenado hombre que atacó a su pareja en Caquetá

La sentencia se produjo luego de que el despacho judicial avalara el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la Nación y el procesado, quien aceptó su responsabilidad en el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.

Los hechos se remontan al pasado 6 de septiembre, cuando, según la investigación, el hombre atacó brutalmente a su esposa en una vivienda del barrio Chapinero de Florencia.

“Luego de avalar el preacuerdo realizado entre la Fiscalía General de la Nación y un hombre, un juez de conocimiento lo condenó a la pena de 17 años de prisión, por su responsabilidad en el atentado contra la vida de su esposa, en hechos ocurridos el pasado 6 de septiembre, en Florencia, Caquetá”, detalló la Fiscalía.

De acuerdo con el material probatorio, el agresor aprovechó que la mujer descansaba en su habitación para encerrarla y agredirla con un arma cortopunzante y un objeto contundente, provocándole heridas en el cráneo y otras partes del cuerpo.

La víctima fue auxiliada y trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente debido a la gravedad de las lesiones.

Profesora fue asesinada por su expareja en Cartagena: el hombre se quitó la vida metros más adelante

Hombre atacó a su pareja mientras esta descansaba

En medio del ataque, el agresor se autolesionó, lo que permitió su captura en flagrancia por parte de la Policía Nacional.

Tras su aprehensión, la Fiscalía avanzó en el proceso penal y logró que el hombre aceptara los cargos formulados.

Con la aceptación de su responsabilidad, el juez dictó la condena de 17 años de cárcel, decisión que ya quedó en firme.

