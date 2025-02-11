CANAL RCN
Colombia

Capturan a dos hombres con un “lapicero” que no escribía, sino que disparaba

El decomiso se produjo luego de que los patrulleros ordenaran detener un vehículo sospechoso. Al inspeccionarlo, los uniformados encontraron el arma camuflada en su interior.

Foto: X @PoliciaBogota

Noticias RCN

noviembre 02 de 2025
10:42 a. m.
En un operativo realizado por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, dos hombres fueron capturados en la localidad de Kennedy cuando intentaban huir de las autoridades.

Capturan a dos sujetos en Bogotá con "lapicero" que disparaba

Durante el procedimiento, los agentes hallaron en su poder un inusual artefacto: un “lapicero” calibre 22 que, lejos de ser un instrumento de escritura, funcionaba como un arma de fuego.

Según informó la Policía de Bogotá a través de su cuenta oficial de X, el decomiso se produjo luego de que los patrulleros ordenaran detener un vehículo sospechoso. Al inspeccionarlo, los uniformados encontraron el arma camuflada en su interior.

Los detenidos, identificados como ciudadanos extranjeros, fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

El teniente coronel Jorge Arizal, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó, a través de un video, que el resultado fue posible gracias al trabajo conjunto entre los cuadrantes de seguridad y la oportuna colaboración ciudadana.

“En las últimas horas, en la localidad de Kennedy, se logra la captura de dos personas, ciudadanos extranjeros. Minutos antes, a través de la zona de atención que se encuentra en el sitio realizando actividades de seguridad y prevención, se hace el pare a ese vehículo. Al verificarlo, en su interior se encuentra un arma de fuego tipo lapicero calibre 22", detalló el coronel.

Policía brindó detalles sobre los operativos contra al delincuencia en Kennedy

Arizal, también añadió que “esas dos personas son puestas a disposición de la autoridad competente. Agradecemos a la ciudadanía por la información oportuna que llega a través de la línea 123”.

La institución destacó además los avances en materia de seguridad en esta localidad del suroccidente de la capital: en lo corrido de 2025 se han incautado 154 armas y realizado más de 2.830 capturas.

