Les ofrecían trabajo y luego, las explotaban en Oriente Medio: capturan a 3 implicados en red de trata de personas

La Fiscalía General de la Nación informó en las recientes horas que se logró desmantelar parte de una red internacional de trata de personas.

Desmantelan red internacional de trata de personas

Al parecer, los implicados engañaban a mujeres jóvenes con falsas promesas laborales en el exterior para, luego, explotarlas sexualmente en Baréin, Oriente Medio.

De acuerdo con el ente acusador, en operativos realizados en Cali y Pereira fueron capturados dos ciudadanos venezolanos y un colombiano, identificados como Keila Eddymar Strubinger Pelayo, Wluender Sneylbert Araque Rojas y Enrique Quijano Ramírez.

Según las investigaciones, entre julio de 2023 y octubre de 2025, los mencionados anteriormente habrían contactado a varias mujeres en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles apoyo económico y logístico para viajar a Oriente Medio con supuestas oportunidades de trabajo.

Sin embargo, una vez llegaban al lugar, las jóvenes terminaban retenidas, con sus documentos de identidad confiscados y eran forzadas a realizar actividades sexuales bajo amenazas.

Las autoridades establecieron que a cada mujer se le imponía una deuda de hasta 10.000 dólares, supuestamente por los costos de tiquetes, visas y alojamiento, dinero que debían pagar prestando servicios sexuales.

A la cárcel integrantes de red internacional de trata de personas

“Las mujeres en realidad volaban a Baréin, donde otros señalados integrantes de la red las despojaban de sus pasaportes, sometían a malos tratos y les imponían una deuda de 10.000 dólares, la cual debían cubrir ejerciendo servicios sexuales”, indicó la Fiscalía.

Otro dato relevante del caso es que en caso de que las jóvenes se negaran a realizar los actos íntimos, eran intimidadas con ser denunciadas ante las autoridades locales por prostitución, lo que podría llevarlas a la cárcel.

Como consecuencia de esto, un fiscal presentó a los tres detenidos ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de trata de personas y concierto para delinquir agravado, pero ninguno aceptó los cargos.

Por decisión judicial, los dos ciudadanos venezolanos permanecerán en un centro carcelario, mientras que el colombiano cumplirá medida de aseguramiento domiciliaria.