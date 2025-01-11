Desarticulan red de robo de mercancías en Colombia: más de $8.000 millones en pérdidas

La Policía de Tránsito y Transporte Nacional capturó a 11 personas acusadas de hurtar productos en las rutas que conectan al Valle del Cauca con Bogotá. Según las autoridades, se estima que la banda había logrado robos por un valor aproximado de 5.000 millones de pesos.

“Este es un caso muy importante porque con él damos respuesta a las diferentes denuncias que nos hacen nuestros transportadores", afirmó la brigadier Susana Blanco, comandante de la Dirección de Tránsito y Transporte.

Los delincuentes, según la investigación, operaban inicialmente desde el puerto de Buenaventura, donde identificaban los contenedores más valiosos con la ayuda de trabajadores que filtraban información clave.

Interpol, secuestro y hurto agravado: los delitos detrás de la banda desmantelada

Las autoridades indicaron que entre los capturados se encuentra una persona con notificación azul de Interpol, lo que sugiere una extensa trayectoria criminal que supera los cuatro años. Entre los bienes recuperados se encuentran cobre, medicamentos y productos destinados a grandes almacenes de cadena.

“Estas personas son puestas a disposición por los delitos de concierto para delinquir, secuestro, receptación, hurto calificado y agravado,” explicaron las autoridades.

El último de los hurtos registrados se presentó en la localidad de Fontibón, donde varios sujetos intimidaron al conductor de un camión para llevarse la mercancía.

Banda causó pérdidas por $8.000 millones

El operativo permitió recuperar mercancías valuadas en más de 2.000 millones de pesos. Sin embargo, los daños económicos causados por esta banda ascienden a unos 8.000 millones de pesos, según los cálculos de las autoridades.

Con más de 115 casos presentados en su contra, los implicados serán juzgados por sus acciones delictivas.

La Policía reiteró su compromiso con los transportadores e indicó que los operativos en las principales vías del país continuarán para prevenir futuros delitos similares.

Este esfuerzo conjunto busca ofrecer seguridad a los comerciantes y garantizar la integridad de los productos que transitan por las carreteras colombianas.