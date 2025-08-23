CANAL RCN
Colombia Video

¿Nos querían dejar sin Metro? Atraparon a dos hombres robando un camión con maquinaria clave en Bogotá

Autoridades detectaron un camión cargado con piezas esenciales de la obra sin autorización.

Noticias RCN

agosto 23 de 2025
09:34 a. m.
Un intento de hurto que comprometía equipos indispensables para la construcción del Metro de Bogotá fue frustrado por la Policía.

El hecho ocurrió en la localidad de Bosa, donde dos hombres, de 44 y 34 años, fueron sorprendidos cuando retiraban sin permiso elementos de gran valor pertenecientes a la obra.

¿Cómo se dieron cuenta que estaban intentando hurtar maquinaria del Metro?

La intervención de las autoridades se produjo luego de que el personal de seguridad privada que custodia el proyecto detectara irregularidades en el movimiento del vehículo de carga.

Al recibir la alerta, unidades adscritas a la Estación de Policía Bosa desplegaron un procedimiento inmediato. Durante la verificación con el responsable técnico del proyecto, se constató que no existía registro que avalara la salida de dichos equipos.

¿Qué llevaban en el camión del Metro que se iban a robar?

En el camión fueron hallados gatos mecánicos, carros de avance, llaves de cortante y componentes metálicos importados desde China, todos catalogados como piezas fundamentales para la continuidad del proyecto.

Tras comprobar la irregularidad, los dos hombres fueron capturados en flagrancia y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentarán cargos por el delito de hurto.

