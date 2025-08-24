CANAL RCN
Colombia Video

Hombre de 52 años abusó de una pequeña de 3 en Malagana: videos fueron prueba clave para su captura

Según las cifras, 34 niños y más de 50 adolescentes han sido víctimas de delitos sexuales en Bolívar durante este año.

Noticias RCN

agosto 24 de 2025
02:37 p. m.
El departamento de Bolívar vive una situación crítica frente a los delitos sexuales. Los casos denunciados por las autoridades revelan una problemática grave que afecta tanto a menores de edad como a mujeres.

La captura de un hombre señalado de abusar de una niña de tres años en el corregimiento de Malagana, jurisdicción de Mahates, es el hecho más reciente.

Hombre de 52 años abusó de una pequeña de 3 en Malagana, Bolívar

En este caso, un hombre de 52 años fue capturado y enviado a la cárcel tras ser acusado de abusar sexualmente de una niña de tan solo tres años en el corregimiento de Malagana, en jurisdicción de Mahates, Bolívar.

De acuerdo con la Fiscalía, la agresión ocurrió el pasado 31 de julio, cuando los familiares de la menor detectaron signos de abuso y la trasladaron de inmediato a un centro asistencial.

La denuncia fue presentada por la abuela de la niña, lo que permitió a las autoridades activar un operativo que derivó en la captura del sospechoso.

¿Cómo descubrieron el abuso contra la menor de 3 años?

Uno de los elementos más impactantes del caso es que los tocamientos y abusos quedaron registrados en video, material que se convirtió en la prueba clave para imputarle los cargos y ordenar su reclusión.

Las autoridades confirmaron que la niña sería nieta de la pareja del acusado.

El coronel Jhon Correal, comandante de la Policía de Bolívar, indicó:

Afortunadamente, la abuela de la víctima logró denunciar el hecho y en tiempo récord nuestras unidades de la Seccional de Investigación Criminal lograron dar captura a este sujeto cuando se encontraba en una vía en el municipio de Arjona.

Cifras alarmantes de abuso sexual en Bolívar

Este no es un caso aislado. El Departamento de Policía de Bolívar reveló cifras preocupantes:

  • 34 niños han sido abusados en lo que va del año.
  • Más de 50 adolescentes fueron víctimas de delitos sexuales.
  • 152 mujeres denunciaron acoso o agresiones sexuales.

En cuanto a resultados operativos, las autoridades confirmaron la captura de 27 agresores sexuales, seis de ellos sorprendidos en flagrancia.

Otros casos recientes de abuso sexual en Bolívar

Además del hecho en Malagana, la Fiscalía informó sobre otro caso en el que un hombre irrumpió en la vivienda de una mujer de 34 años en el barrio La Cruz, Mompox, y bajo amenazas con arma de fuego y cortopunzante, la accedió carnalmente. Este individuo fue capturado el pasado 30 de julio.

