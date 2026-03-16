Tragedia en Barú: médica ginecobstetra de Florencia falleció en accidente náutico

Una tragedia enluta al sector salud de Florencia, Caquetá. En las últimas horas, la ginecobstetra Julie Bohórquez, de 42 años, perdió la vida en Cartagena tras sufrir un accidente con una embarcación en la isla de Barú.

La médica había viajado a la ciudad para participar en un congreso y decidió quedarse unos días junto a colegas para disfrutar de la playa y actividades turísticas.

Autoridades identifican embarcación y operador

De acuerdo con las versiones preliminares, Borquez se encontraba en el sector de Aguazul, donde alquiló una atracción náutica conocida como “la dona”. Tras caer al agua, la misma embarcación que la transportaba la habría golpeado con la hélice del motor, causándole múltiples heridas en tórax y extremidades.

RELACIONADO Guarda de seguridad de IPS en Cartagena se debate entre la vida y la muerte tras ataque armado a sus instalaciones

Sus compañeros intentaron reanimarla y fue trasladada a un centro asistencial en Cartagena, pero los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida.

La Armada y la autoridad marítima confirmaron que el lanchero y la embarcación ya fueron identificados, aunque hasta el momento no se han producido capturas. La investigación continúa para establecer responsabilidades.

Dolor en el gremio médico

La doctora Borquez, especialista en ginecobstetricia, deja dos hijas y un vacío en el gremio médico de Florencia, donde era reconocida por su trayectoria profesional. El accidente ha generado conmoción entre sus colegas y en la comunidad de salud, que lamenta la pérdida de una profesional dedicada.

Las autoridades marítimas y guardacostas trabajan en la recopilación de información para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad de las actividades turísticas en Barú.