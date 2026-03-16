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"Comportamiento corrupto": Corte Suprema y las contundentes pruebas contra Wadith Manzur

El representante a la Cámara y recientemente elegido como Senador de la República fue capturado por su presunta participación en el escándalo de la UNGRD.

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
01:53 p. m.
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La investigación de la Corte Suprema de Justicia reveló pruebas contundentes contra el congresista Wadith Manzur en el marco del escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

Ya se efectuó la captura de Wadith Manzur y Karen Manrique
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Entre las evidencias analizadas por la Sala de Instrucción se encuentran chats que, según el alto tribunal, evidenciarían presiones indebidas para obtener contratos financiados con recursos públicos.

De acuerdo con la investigación, los mensajes enviados por Manzur a María Alejandra Benavides, entonces asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, fueron calificados por la Corte como “extorsivos”.

En esos intercambios, el congresista habría presionado para que desde el Ministerio de Hacienda se intercediera en la adjudicación de proyectos en los municipios de Saravena, Cotorra y Carmen de Bolívar, iniciativas que serían financiadas con recursos de la UNGRD.

Chats y presiones para contratos financiados con recursos públicos

Uno de los mensajes citados por el tribunal data de octubre de 2023, cuando Manzur habría advertido sobre la importancia de concretar contratos antes de discusiones clave en el Congreso.

De verdad, si no, no va a funcionar nada, 'Mariale'. Solo te dejo la constancia por acá… porque el miércoles hay sesión y cuando las cosas no salgan, no digan después que uno es problemático.

Según la Corte Suprema de Justicia, este tipo de comunicaciones evidenciarían un intento de presión para acelerar la adjudicación de proyectos específicos.

El tribunal considera que el comportamiento se enmarca en una conducta irregular, pues un congresista tiene el deber constitucional de actuar en función del interés público.

El magistrado Misael Rodríguez sostuvo que Manzur habría utilizado su posición dentro de la Comisión de Crédito Público del Congreso para influir en la emisión de conceptos favorables al endeudamiento del Ejecutivo.

El papel del Congreso en el escándalo de la UNGRD

Para la Sala de Instrucción, el comportamiento descrito encaja en lo que definió como un “comportamiento corrupto del funcionario público que por razones privadas vende su función”.

¿Qué pasaría con los votos de los congresistas que se reeligieron y fueron enviados a la cárcel por caso UNGRD?
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Estas pruebas hacen parte del expediente con el que la Corte Suprema de Justicia decidió llevar a juicio a Wadith Manzur y a otros cinco congresistas vinculados al caso. Además, fue cobijado, junto a Karen Manrique, con una medida de aseguramiento en centro carcelario.

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