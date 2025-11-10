CANAL RCN
Colombia

Duro golpe a ‘Los Pachencas’ en la zona Bananera: capturaron a dos de sus miembros

Los detenidos fueron sorprendidos en el momento en que recibían una suma de dinero producto de una exigencia extorsiva a una de sus víctimas.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

octubre 11 de 2025
12:38 p. m.
La Policía Nacional capturó en flagrancia a dos presuntos miembros del grupo armado Los Pachencas, quienes estarían dedicados a exigir dinero a comerciantes y ganaderos del norte del Magdalena.

Capturan en Fundación a presunto integrante del Clan del Golfo vinculado con extorsiones

Cayeron dos presuntos integrantes de 'Los Pachengas'

El operativo se desarrolló en el corregimiento de Sevilla, municipio de Zona Bananera, como parte de una estrategia diseñada para contrarrestar las economías ilícitas que afectan la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.

Los detenidos, identificados con los alias de ‘Francisco’ y ‘Dereck’, fueron sorprendidos en el momento en que recibían 200.000 pesos producto de una exigencia extorsiva a una de sus víctimas.

De acuerdo con las investigaciones, ambos desempeñaban labores de cobro y recaudo de dinero extorsivo dirigido a comerciantes bananeros, ganaderos y trabajadores de la región.

Alias Francisco, además, estaría encargado de distribuir panfletos amenazantes a empleados de la concesión Ariguaní Ruta del Sol y de varias fincas bananeras, con el objetivo de presionar el pago de cuotas bajo amenazas.

El teniente coronel Carlos Harvey Sierra Salgado, comandante encargado del departamento de Policía Magdalena, destacó el resultado de esta operación.

“En desarrollo de la operación Agamenón, y gracias a la labor investigativas y de inteligencia adelantadas por uniformados del GAULA de la Policía Nacional, se logró la captura a dos sujetos conocidos con los alias de Francisco y Derek, presuntos integrantes de los Pachencas, quienes fueron sorprendidos en zona bananera, cuando recibían dinero en efectivo producto de una exigencia extorsiva realizada”, detalló.

Policía capturó a alias Francisco y 'Derek': integrantes de Los Pachenca

También aseguró que ‘Francisco’ “sería el encargado de entregar los panfletos extorsivos dirigido a los trabajadores de la concesión y empleados de la finca bananera del sector”.

Finalmente, el comandante indicó que la Policía Nacional sigue comprometida con la lucha frontal contra la extorsión y el secuestro, afectando de manera directa las finanzas criminales de grupos delincuenciales que atenten contra la tranquilidad de los habitantes del departamento de Magdalena.

