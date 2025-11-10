Capturan en Fundación a presunto integrante del Clan del Golfo vinculado con extorsiones

En las recientes horas, el Gaula de la Policía del Magdalena logró la captura de un hombre conocido como alias 00, presunto miembro de la subestructura David Meza Peña del Clan del Golfo.

Cayó en Magdalena presunto extorsionista del Clan del Golfo

El hombre sería responsable de exigir dinero a comerciantes del municipio de Fundación.

Según las investigaciones, el detenido habría solicitado a una de sus víctimas cinco millones de pesos como cuota inicial de una supuesta matrícula extorsiva, además de un millón mensual para permitirle continuar con sus actividades comerciales sin represalias.

Las autoridades también lo vinculan con ataques a bala contra fachadas de establecimientos, acciones con las que buscaba infundir miedo entre los comerciantes para forzarlos a pagar las extorsiones.

“Alias “00” sería también responsable de realizar disparos contra fachadas de establecimientos comerciales, con el propósito de intimidar a propietarios y administradores para forzar el pago de las extorsiones”, indicó la Policía.

Durante el operativo, los uniformados también incautaron un teléfono celular, un millón de pesos en efectivo, dos manuscritos y seis panfletos con mensajes alusivos al Clan del Golfo.

Al verificar sus antecedentes, se encontró que alias 00 tenía dos anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio por porte ilegal de armas de fuego en los años 2017 y 2018.

El teniente coronel Carlos Harvey Sierra Salgado, comandante encargado del Departamento de Policía Magdalena, explicó que el grupo criminal utilizaba un método de intimidación en el que uno de sus miembros entregaba a la víctima un teléfono celular para que hablara con un supuesto “patrón”, quien la amenazaba y exigía el pago de las cuotas extorsivas.