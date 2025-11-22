VIDEO | Persecución de película logró la captura de dos sujetos que habían robado una camioneta en Bogotá

A través de su cuenta oficial en X, antes Twitter, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que en una rápida reacción de la Policía de Bogotá se logró la captura de dos presuntos ladrones.

Persecución de película permitió la captura de dos ladrones en Bogotá

Según la información compartida por el mandatario, los dos sujetos, minutos antes, habían robado una camioneta en un violento atraco registrado en la calle 106 con carrera 22, en el norte de la capital.

De acuerdo con las autoridades, el hecho delictivo fue reportado de inmediato, lo que permitió activar el denominado plan candado, una estrategia que bloquea las posibles rutas de escape de los delincuentes.

Gracias a esta acción coordinada, varias patrullas iniciaron una persecución que avanzó por la Autopista Norte.

Finalmente, los uniformados lograron interceptar el vehículo y detener a los dos sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía para su judicialización.

En su cuenta oficial de X, el alcalde compartió un video que deja ver el momento en el que los uniformados de la Policía logran interceptar el vehículo en el que se movilizaban los delincuentes.

Las imágenes muestran cómo varias unidades móviles de la institución, entre ellas una camioneta y motorizados, paralizaron el tráfico para impedir que el vehículo siguiera su curso.

Una vez lograron que se detuviera, los uniformados, con armas, intimidaron a los ocupantes y les ordenaron bajarse del carro. El material fue captado por el halcón de la Policía Nacional.

Policía capturó a dos sujetos que robaron una camioneta en Bogotá

Según el alcalde, este operativo se logró gracias a la oportuna denuncia ciudadana y la rápida activación del dispositivo de seguridad, que fueron clave para recuperar la camioneta y evitar que los responsables escaparan.

De momento, las investigaciones continúan para establecer si los capturados están vinculados a otros robos de automotores en la ciudad.