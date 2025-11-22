Capturan a un segundo implicado en el homicidio de Harold Aroca

Las autoridades de Bogotá lograron la captura de un segundo presunto sujeto implicado en el asesinato del joven Harold Aroca.

Capturan a segundo sujeto implicado en la muerte de Harold Aroca

Según confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán, uniformados del CAI Laches detuvieron a alias Chará, quien deberá responder por los delitos de homicidio agravado, secuestro y tortura.

Con esta aprehensión, ya son dos los capturados por el asesinato del menor de tan solo 16 años.

El crimen ocurrió en la localidad de Los Laches. Jarol estuvo desaparecido por varios días, luego de salir de su casa para asistir a un entrenamiento deportivo.

Su familia reportó la desaparición y, durante cinco días, recopiló información que entregó a las autoridades.

Sin embargo, según su madre, Carolina García Clavijo, ni la Policía ni la Fiscalía habrían actuado con la diligencia exigida.

La tragedia tomó fuerza el domingo 10 de agosto, cuando los padres del menor encontraron su cuerpo sin vida en un bosque cercano, en el mismo sitio que un uniformado del CAI Laches habría descartado como posible ubicación del joven, pese a la advertencia recibida por la familia.

Según los reportes de la familia, el cuerpo del joven presentaba signos evidentes de tortura.

¿Cómo asesinaron a Harold Aroca?

Durante una intervención en el Concejo de Bogotá y en diálogo con este medio, la madre de Harold relató entre lágrimas que fueron ella y el padre del menor quienes emprendieron la búsqueda por su cuenta.

“La Policía ni la Fiscalía me brindaron el apoyo que yo necesitaba. Yo les llevé información muy puntual, pero no me ayudaron”, aseguró.

Las versiones preliminares apuntan a que el asesinato podría estar relacionado con información que el joven habría mencionado en su colegio y que tendría relación con un homicidio que se registró en el barrio días antes.

Según la madre, Harold comentó que sabía quién era el responsable.