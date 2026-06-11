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Capturan a dos rusos en Colombia que pertenecían a banda dedicada al narcotráfico

Oleg Khazov y Vitali Zhikarev deberán responder ante las autoridades de Estados Unidos.

Rusos capturados en Colombia.
Rusos capturados en Colombia. Foto: Fiscalía.

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 06 de 2026
12:47 p. m.
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Fueron capturados dos hombres originarios de Rusia que habrían hecho parte de una red criminal que se dedicaba a enviar cocaína a Estados Unidos y Europa.

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Estas dos personas, identificadas como Oleg Khazov y Vitali Zhikarev, fueron ubicadas en Cartagena y El Poblado de Medellín, respectivamente. Los capturaron con el apoyo del CTI de la Fiscalía, la Armada y la DEA de Estados Unidos.

¿Cómo operaban los rusos?

Al parecer, los rusos operaban en la región del Atlántico y el golfo de Urabá en Antioquia. Por un lado, Khazov habría sido quien coordinaba los cargamentos de cocaína y su compañero supuestamente adecuaba los veleros para el transporte.

Con respecto a la ruta de la droga, comenzaba en Bogotá y Medellín, luego seguía por el Atlántico y desde la costa salía por mar. Se sospecha que estuvieron detrás del envío de 77 kilos de cocaína, cargamento que terminó siendo identificado el 25 de mayo de 2025 en Luisiana, Estados Unidos.

Tras la captura, las autoridades pondrán en marcha las comunicaciones con las entidades norteamericanas para la extradición. Khazov y Zhikarev deberán responder por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

Extradición de un ruso, la mente detrás de otra banda

A inicios de julio, se aprobó la extradición de un ruso que participó en una red de narcotráfico. Este hombre, Vladímir Polianski, le habría dado origen a otra banda en 2008 y el destino de la droga era su país de origen, más específicamente San Petersburgo y Moscú.

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Su estructura había sido desarticulada en 2021, cuando las autoridades identificaron más de 131 kilos de sustancias, tanto de origen vegetal como sintético. Desde ese año, se mantenía vigente la solicitud de extradición y un año después, se tomó la decisión de entregarlo, aunque este hombre apeló.

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