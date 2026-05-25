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Capturan a dupla que transportaba 380 millones: no supieron justificar su origen

El procedimiento fue descrito por las autoridades como un duro golpe contra el delito de lavado de activos.

Foto: Cortesía
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Noticias RCN

mayo 25 de 2026
02:56 p. m.
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En medio de operativos de control, realizados en la vía Castilla – Girardot, a la altura del municipio de Flandes (Tolima), uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte descubrieron, en el kilómetro 49, un vehículo con dos personas, que transportaban 380 millones de pesos en efectivo.

El hallazgo, según el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía del Tolima, generó una alerta por el presunto delito de lavado de activos, dado que los capturados no supieron responder de dónde venía el dinero.

“El procedimiento fue realizado por uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte, sobre el sector de Santa Ana, lugar donde fueron capturados en flagrancia dos hombres, de 28 y 29 años de edad, que se movilizaban en un vehículo de mediano cilindraje, cubriendo la ruta entre Flandes y El Espinal”, indicó el coronel Vargas.

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El dinero iba escondido en un morral, en la parte trasera del vehículo:

Fue gracias a las labores de control en carretera y requisa de las autoridades, que los uniformados de la Seccional de Tránsito descubrieron el dinero, que iba camuflado al interior de una maleta. En palabras del comandante de Policía del departamento:

“Durante el registro al automotor, nuestros uniformados hallaron, en un morral ubicado en la parte trasera del vehículo, la suma de 380 millones de pesos en efectivo y dos equipos celulares, sin que los ciudadanos presentaran documentación que acreditara la legalidad y la procedencia del dinero”.

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Los capturados se enfrentan a audiencia virtual para definir su situación jurídica:

Tan pronto como se encontró el dinero en el vehículo y se efectuó la captura, los dos hombres de menos de 30 años, el dinero, el vehículo y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 12 especializada de Bogotá, por el delito de lavado de activos”.

Ambos capturados se enfrentan a audiencias virtuales para definir su situación jurídica, en un momento en el que el hallazgo genera aún mayor inquietud, debido a la cercanía con las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

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